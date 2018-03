Vegan oder Vegetarisch (Fleischlos) kochen muss nicht schlecht sein, das merke ich zumindest immer wieder, wenn mich Kochbücher erreichen zum Thema. Einige gute möchte ich euch empfehlen.

Ich bin Fleischesser, wer mich kennt, weiß das. Ich esse nun einmal sehr gerne Fleisch in all seinen Formen, aber ich respektiere Vegetarier und Veganer. Nur ganz auf Fleisch verzichten könnte ich vermutlich nie. Muss ich aber auch nicht. Trotzdem interessieren mich Rezept- und Kochbücher zu dem Thema, denn auch wenn ich gerne Fleisch esse, heißt das nicht, dass vegane und vegetarische Rezepte nicht lecker sein können, wie diese Bücher, die ich diese Tage bekommen habe beweisen. Ich kann euch auch als Fleischesser sehr empfehlen einmal reinzuschauen, denn manche Rezepte sind wirklich mega lecker, gerade wenn es auf dem Grill liegt, da ist dann schon das ein oder andere Highlight dabei.

Ja, ich grill! – Vegetarisch: 50 Rezepte zum Niederknien: Ja, ich grill – und zwar vegetarisch! Die schönste Beschäftigung im heimischen Garten oder im Park bekommt neues Futter! Über 50 geniale vegetarische Grillrezepte für Hauptgerichte, Beilagen und Desserts lassen für Grillmeister und alle, die es werden wollen, keine Wünsche offen. Ob Flammkuchen, Kartoffel-Spargel-Frittata, gegrillte Wassermelone oder Linsenburger, für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Im kompakten Grundlagenteil erfährt man alles Wichtige über Grill-Typen und Techniken, insbesondere über direktes und indirektes Grillen. Als spannende Gäste präsentieren u.a.Sternekoch Wolfgang Müller und Showkoch Steffen Prase ihre Lieblingsrezepte. Vegetarischer Hochgenuss vom Grill – die Saison kann beginnen!

Vegane mexikanische Küche: Tamales, Burritos und Tostadas vollmundige Namen, hinter denen sich ein kulinarischer Kosmos verbirgt. Autor Jason Wyrick hat seine Wurzeln in Mexiko. In VEGANE MEXIKANISCHE KÜCHE entführt er die Leser in die Küche seiner Heimat und Kindheit. Mexikanisches Essen ist vielfältig und farbenfroh wie das Land selbst. Seine Bewohner haben ihr Temperament und ihre Lebensfreude in Gerichte voll frischer und sinnlicher Geschmacksnuancen einfließen lassen, die Wyrick in kreativen und verführerischen Rezepten zur Geltung bringt: Das erdige Aroma von frisch zubereitetem Chili rundet den pfannenfrischen Pilz-Crêpes ab, die gekühlte Avocado-Suppe sättigt angenehm an heißen Sommertagen und ein Spinat-Kartoffel-Salat mit Limetten-Agave-Dressing verleiht dem Barbecue-Buffet mittelamerikanisches Flair.

Mein Biogemüse-Garten: Das Standardwerk: Zukunftsfähig Gärtnern: Annette Holländer zeigt in ihrem Standardwerk für jeden Bio-Gärtner, wie der Wunsch nach einem ökologisch geführten Garten umgesetzt werden kann. Auf 240 Seiten vermittelt sie geballtes Biogartenwissen sowie Gartenpraxis, von der Beschaffenheit unserer Böden und was es hier zu beachten gilt, über die richtige Ausrüstung, der Planung mit Beispielpflanzplänen, allem Wissenswerten zu Aussaat und Anzucht, Mischkultur und Fruchtfolge und vielem mehr… Das Besondere: sie arbeitet ausschließlich mit samenfesten Sorten, die unerlässlich beim ökologischen Gemüseanbau sind. Extra: mit praktischem Saisonkalender und Aussaatkalender, um das ganze Jahr mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten versorgt zu sein.

Ziemlich beste Burger – Vegetarisch und vegan: Auf einen guten Burger gehört zwangsläufig Fleisch? Falsch gedacht! In seinem Buch zeigt der Foodfotograf Jonathan Häde, dass die vegetarischen und veganen Varianten von Burger, Pommes & Co. normalem Fast Food in nichts nachstehen. Pilz-Maronen-Burger, Smoked BBQ-Burger, Thymian-Fritten, Coleslaw oder Ingwerlimonade: Entdecke über 50 leckere und ausgefallene Rezepte für Burger, Buns, Beilagen, Saucen, Getränke und mehr. Mit Quinoa, Halloumi oder Rote Bete entsteht 100 % selbst gemachtes Fast Food für Genießer. Inklusive kleiner Zutatenkunde und Grundwissen rund um das Thema Burger. Ziemlich beste Burger? Ziemlich bestes Essen!

Mein Biobalkon: Gemüse, Kräuter, Obst: Ernteglück auf kleinstem Raum: Selbst auf dem kleinsten Raum ist Platz für großes Ernteglück! „Mein Bio-Balkon“ zeigt, wie sich auch der kleinste Balkon in einen ergiebigen und biologisch wertvollen Garten verwandeln läßt. Nadja Buchczik erklärt, welche Gemüse- und Obstsorten sich für den Anbau und Kästen und Töpfen am besten eignen, welche besondere Pflege sie benötigen und wann die beste Erntezeit ist. Die ganze Vielfalt der Saaten und Samen wird in detaillierten Pflanzenporträts präsentiert. Immer frische Kräuter zur Hand und eigene Tomaten und Gurken genießen – 100% biologisch!