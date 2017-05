Vegan Love: Kochbuch und Ratgeber für Schwangerschaft, Stillzeit, Baby und Kleinkind

Vegan Love: Kochbuch und Ratgeber für Schwangerschaft: Vegane Ernährung ist bereits ab der Schwangerschaft und auch für Kleinkinder problemlos möglich. Viel Gemüse, Früchte, Nüsse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte in der täglichen Ernährung versorgen den kleinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen. Um gesundheitliche Risiken auszuschließen, braucht es ein fundiertes Ernährungswissen, den Einbezug von Ernährungsexperten und die Nahrungsergänzung mit Vitamin B12.

Die Grundlagen dazu liefert dieses Buch. Die 80 Rezepte sind ausgewogen, biologisch besonders hochwertig und lassen sich ohne Fertigprodukte mit wenig Zeitaufwand zubereiten. Beginnend mit der idealen Ernährung bei Kinderwunsch, in der Schwangerschaft und Stillzeit über Breikost und feste Nahrung bis zum dritten Lebensjahr. Mit wertvollen Beiträgen von drei fachlich ausgewiesenen Ärzten und Ärztinnen sowie vielen praktischen Tipps und Hinweisen zur Umsetzung im Alltag. Lauren Wildbolz lebt seit ihrem vierzehnten Lebensjahr fleischlos und ernährt sich heute mit ihrem Ehemann und ihrer dreijährigen Tochter vegan.

Wenn ich ehrlich bin hatte ich da bisher gar nicht drüber nachgedacht, dass ja auch vegetarisch bzw. vegan lebende Frauen schwanger werden. Das es da besondere Aufmerksamkeit braucht war mir nicht bewusst, wahrscheinlich vielen Frauen auch nicht, daher diese Empfehlung von mir heute mit diesem Buch. Gerade für das Kind ist es doch sehr wichtig das man sich in der Schwangerschaft alle Vitamine etc. zuführt, darauf sollte man, meiner Meinung nach, kleinlich achten und bei vegetarischer Ernährung oder Veganer Ernährung ist das eben ein Stück weit schwerer. Dieses Buch zeigt euch genau worauf zu achten ist und welche Lebensmittel eben genau welche Stoffe liefern, so seid ihr was die Ernährung in der Schwangerschaft angeht immer auf der richtigen Seite, daher klare Empfehlung für dieses Buch.