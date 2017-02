Vegan grillen: Genial gut!: Lust auf eine farbenprächtige Grillparty mit saftigen Burgern, würzigen Grillspießen, knackigen Salaten und himmlischen Desserts? Mattias Kristianssons Rezepte lassen Ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen – 100 % vegan! Vergessen Sie angebrannte Tomaten und schlappe Selleriestangen: Dieses Buch sprudelt vor Inspiration und neuen Ideen und beweist, dass vegane Ernährung nicht gleichzeitig Verzicht auf Köstlichkeiten bedeutet.

Ich bin kein Veganer, Vegetarier oder was es sonst noch so gibt. Ich esse gerne Fleisch und bin überzeugter Fleischesser. Natürlich versuche ich nur Fleisch vom Fleischer meines Vertrauens zu kaufen, ich will auch nicht das Tiere unnötig leider oder nicht Artgemäß gehalten werden, natürlich immer in dem Rahmen, das ich davon essen kann. Aber das ist eine andere Diskussion, auf jeden Fall bin ich immer an neuen Dingen interessiert, so esse ich beispielsweise nur noch vegetarische Wurst zum Frühstück, weil es mir schmeckt, ich stelle zb. keinen Unterschied zur „normalen“ Mortadella fest, also kaufe ich die vegetraische Variante. Das aber nur mal um zu erklären wie ich das so im Allgemeinen sehe.

Ich bin also, wie gesagt, für vieles interessiert und wollte dieses Grillbuch deswegen unbedingt haben und reinschauen, weil ich eben auch gerne Gemüse auf den Grill haue, da aber immer unkreativ bin was das angeht, also brauchte ich neue Ideen und Rezepte. Ich habe auch mega viel gefunden, besonders wenn es um Gemüsesteaks geht bin ich dabei, denn so etwas esse ich auch sehr gerne, es muss eben nicht immer nur Fleisch sein, auch Gemüse kann hervorragend schmecken wie dieses Buch eindrucksvoll beweist. Jetzt muss das Wetter nur noch besser werden, dann wird der Grill auch wieder ausgepackt.