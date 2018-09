Vegan 100: Über 100 unglaublich leckere Rezepte von Avant-Garde Vegan ist ein Buch aus dem Narayana Verlag vom 14. September 2018.

Vegan 100: Über 100 unglaublich leckere Rezepte von Avant-Garde Vegan: Gaz Oakley ist der neue Shootingstar der veganen Szene und das nicht nur in Großbritannien. Mit diesem Kochbuch mischt er die Küche ordentlich auf. Einfach alles ist möglich: Ob Comfort Foods wie Kentucky Fried Chick n oder süße Verführungen wie Tiramisu Gaz zeigt, dass die Welt der pflanzlichen Köstlichkeiten weder Grenzen noch Verzicht kennt. Innovativ, wunderschön in Szene gesetzt und einfach nachzukochen VEGAN 100 ist für Foodies ein absolutes Muss! Gaz Oakley haucht mit seinem verwegenen Debüt dem pflanzenbasierten Kochen neues Leben ein. Seine fantastischen Rezepte sind einfach und gleichzeitig innovativ ein grandioses Beispiel dafür, was die pflanzenbasierte Küche zu bieten hat.

Ich bin ja kein Veganer, sag ich immer wieder, ich habe kein Problem damit Fleisch zu essen, doch mache ich da Unterschiede. Ich kaufe nur Bio im Supermarkt oder eben frisch bei einer Schlachterei, von der ich weiß wo die Tiere herkommen und wie diese behandelt werden. Auf Fleisch könnte ich persönlich nicht verzichten, aber ich bin immer offen für neue Rezepte, denn ich probiere gerne neues aus, ich würde mich da selbst als Hobbykoch betiteln und daher habe ich auch immer Interesse an Rezepten, die mir neu sind wie die in diesem veganen Buch. Gerade die Burger Rezepte fand ich mehr als interessant, auch die Bilder dazu, einfach lecker, da bekommt man sofort Lust es sich zu kochen und gerade bei Burgern fand ich es faszinierend, wie wenig man den Unterschied schmeckt. Wer also auch mal neues probieren möchte oder Veganer ist und kreative Rezepte braucht, sollte unbedingt mal in dieses Buch reinschauen.

9,0 von 10 leckeren Rezepten