VAVA Lichtwecker ist ein 6W Wake Up Licht Wecker mit 6 Alarm Töne und 10 Helligkeitsstufen sowie einer Sonnenaufgang Simulation für ein natürliches Erwachen.

VAVA Lichtwecker: Beginnen Sie Ihren Tag auf die richtige Weise mit dem VAVA VA-CL001 Lichtwecker. Während traditionelle Wecker einen lauten Ton schmettern und Sie in der Mitte Ihres Schlafes stören, der Sonnenaufgang Modus des Weckers simuliert die Morgensonne mit einem weichem LED Licht, das allmählich heller wird, um Sie sanft aufzuwecken. Der Sonnenuntergang Modus reduziert das Licht von 100% herunter bis 10%, um Ihnen zu helfen, auf natürliche Weise einzuschlafen.

Hält der Wecker was er verspricht? Ich war ja immer skeptisch, was Lichtwecker angeht und dachte das ist Blödsinn, wie kann man von so einem Licht aufgeweckt werden, wenn man tief schläft. Mein Problem allerdings ist, dass ich hier nur mit Ohropax schlafen kann, ich habe sehr aktive Nachbarn. Dadurch ist es schwer einen Wecker zu hören am Morgen und oft klingelt er minutenlang bis ich ihn überhaupt wahrnehme, daher wollte ich so einem Lichtwecker einfach mal eine Chance geben.

Was soll ich sagen: Ich bin so begeistert wie selten von etwas. Der Wecker ist so genial, ich weiß gar nicht wie ich bisher ohne ihn leben konnte. Ich bin jetzt ein paar Tage sanft geweckt worden und bin überrascht, dass es wirklich funktioniert. Man kann es schwer erklären, man macht einfach irgendwann seine Augen auf und ist hellwach und ausgeruht. Kein unsanftes aus dem Schlaf gerissen werden, sondern ein sanftes Erwachen. Das muss man einfach erlebt haben um es zu verstehen, das ist eine so schöne Methode geweckt zu werden.

Man kann aber auch Töne auswählen, so kann man ihn auch als „normalen“ Wecker nutzen, oder auch als „normalen“ mit Lichtfunktion. Allerdings ist die Qualität der Töne nicht so klasse, die kann man aber auch komplett weglassen, mich weckt das Licht hervorragend, probier doch einfach mal selbst aus ob das bei dir auch so gut klappt.

9,5 von 10 sanften Weckmethoden