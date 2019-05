Vaporum ist ein Dungeon Crawler von Merge Games Ltd. das 2019 für die PlayStation 4 erschienen ist.

Vaporum: Vaporum ist ein grid-basiertes Dungeon-Crawler-RPG in einem einzigartigen Steampunk-Setting, inspiriert von den Klassikern des Genres. Mitten im Ozean vor einem riesigen Turm gestrandet, muss der Held herausfinden, an was für einem Ort er sich befindet, was dort passiert ist und viel wichtiger: wer er ist.

Ich hatte das Spiel zufällig diese Tage entdeckt, auf STEAM ist es schon ein ganzes Weilchen erhältlich und es hat mich so begeistert, dass ich es euch unbedingt kurz zeigen wollte. Vor allem weil es gerade auf der PS4 herausgekommen ist. Mein absoluter Favorit was Dungeon Crawler angeht war Legend of Grimrock und seit dem hat mich keines mehr so oder so ähnlich begeistert. Vaporum allerdings hat mich begeistert, nicht alleine wegen dem Grafikstil, sondern vielmehr wegen dem Steampunk Setting.

Wie die Steuerung ist und wie sich ein Dungeon Crawler spielt muss ich euch nicht erklären. Aber was das Spiel zu bieten hat schon. Ich fand die düstere Geschichte absolut spannend, die ganze Umsetzung ist gelungen besonders aber die RPG Elemente. Man kämpft sich während der Story einen Turm hinauf und hat dabei einiges zu bieten. Rund 15 Stunden dauert das Spiel, für ein Indie-Spiel ein richtig toller Umfang. Ich bin schwer begeistert und kann euch nur raten euch das Spiel einfach mal selbst anzuschauen.

9,0 von 10 dunklen Türmen