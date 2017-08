Van Gogh bis Cézanne, Bonnard bis Matisse: Die Sammlung Hahnloser ist ein Kunstbuch von Scheidegger & Spiess aus dem Jahr 2017.

Van Gogh bis Cézanne, Bonnard bis Matisse: Die Sammlung Hahnloser: Die vom Ehepaar Hedy und Arthur Hahnloser-Bühler in Winterthur zwischen 1906 und 1936 zusammengetragenen Werke des Postimpressionismus und des Fauvismus, der Künstlergruppe Nabis und deren Schweizer Zeitgenossen wie Ferdinand Hodler oder Giovanni Giacometti zählen zu den wichtigsten Kunstsammlungen der Schweiz. 2016 hat das Kunstmuseum Bern die Werke der von den Nachkommen der Sammler 1980 gegründeten Hahnloser/Jaeggli Stiftung, zusammen mit weiteren Bildern aus deren Privatbesitz, als Dauerleihgabe erhalten.

Dieses Buch beleuchtet zentrale Aspekte des privaten und öffentlichen Sammelns der Hahnlosers in Winterthur und am Kunstmuseum Bern und stellt es in den internationalen Kontext der Zeit. Beiträge zur regen Korrespondenz des Ehepaars Hahnloser-Bühler mit Künstlerfreunden und Protagonisten der Sammlung wie Félix Vallotton und Pierre Bonnard ermöglichen ausserdem einen tieferen Blick auf diese herausragende Kollektion und ihre kunstgeschichtliche Bedeutung.

Ich fand die Bilder toll, eine richtig schöne Sammlung, die ich am liebsten mit eigenen Augen sehen würde, bis dahin nehme ich aber dieses Buch, das sehr hochwertig verarbeitet wurde. Mein besonderes Interesse liegt an erotischer Kunst, die hier in der Sammlung natürlich nicht fehlt. Da waren besonders schöne Bilder dabei, ich habe das ja schon oft erwähnt in verschiedenen Beiträgen, dass in meiner Wohnung sehr viele Kunstdrucke hängen, im Schlafzimmer vorwiegend erotische und ich denke das ich mir ein paar neue anschaffen werde, die ich in diesem Buch entdeckt habe. Schaut aber selbst mal rein, vielleicht entdeckt ihr auch was interessantes für euch.

8,5 von 10 schönen Gemälden