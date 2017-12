Valerian – Die Stadt der tausend Planeten ist ein Film mit u.a. Dane DeHaan und Cara Delevingne von Universum Spielfilm aus dem Jahr 2017.

Valerian – Die Stadt der tausend Planeten: Auf Anordnung ihres Kommandanten (Clive Owen) begeben sich Valerian und Laureline auf eine Sondermission in die atemberaubende, intergalaktische Stadt Alpha: einer Mega-Metropole, die Tausende verschiedener Spezies aus den entlegensten Winkeln des Universums beheimatet. Die siebzehn Millionen Einwohner haben sich über die Zeiten einander angenähert und ihre Talente, Technologien und Ressourcen zum Vorteil aller vereint. Doch nicht jeder in der Stadt der Tausend Planeten verfolgt dieselben Ziele – im Verborgenen wächst eine dunkle Macht heran, die nicht nur Alpha, sondern die gesamte Galaxie in Gefahr bringt…

Der Film ist von Luc Besson (Das 5. Element) und der Film erinnert auch stark daran, so von der Machart her. Topmodel und Newcomer-Schauspielerin Cara Delevingne („Margos Spuren“) und Hollywood-Durchstarter Dane DeHaan („Life“) führen den hochkarätig besetzten Cast an, zu dem auch Oscar-Nominee Clive Owen („The International“), Pop-Superstar Rihanna, der mehrfach Oscar-nominierte Ethan Hawke („Boyhood“) und der Oscar-prämierte Musiker Herbie Hancock zählen.

Auf den Film hatte ich lange gewartet, schon als er im Kino lief wollte ich ihn schauen, habe es aber leider irgendwie verpasst. Daher hatte ich gerade extrem großen Spaß ihn zu schauen, der irgendwie alles in sich hat. Geile Effekte, viele spannende und kreative Ideen, Witz und Tiefgründigkeit an genau den richtigen Stellen. Nur die Spezies um die es geht erinnert zu sehr an die in Avatar, so von der Optik, das hat mir nicht gefallen, aber das ist Kritik auf sehr hohem Niveau. Ich kann euch sehr empfehlen reinzuschauen, vor allem dann wenn ihr auf kreative Science-Fiction steht, man kann gar nicht alles so schnell verarbeiten wie es gezeigt wird, einfach nur genial.

9,0 von 10 außerirdischen Rassen