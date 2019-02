Vae Victis 1 ist ein Comic aus dem Kult Comics Verlag vom 15. November 2018.

Vae Victis 1 Simon Rocca, Jean-Yves Mitton

Herausgeber: Kult Comics

Auflage Nr. 1 (15.11.2018)

Gebundene Ausgabe: 160 Seiten

Vae Victis 1: Tauchen Sie ein in den Gallienkrieg und das Schicksal des jungen keltischen Mädchens: Boadicca, auch unter dem Namen Amber bekannt, die von einer Sklavin zur Königin wird. Caesar plant in Rom nichts Gutes. Ein Überfall auf Gallien soll ihm mehr Macht bescheren. So macht es sich Boadicca zur Aufgabe, ihre Landsleute vor der anstehenden römischen Bedrohung zu warnen, um sich anschließend gemeinsam Caesar und seinen Plänen in den Weg zu stellen. Ihr Schicksal wird das des Gallienkrieges sein.

»Ich war Teil jener Welt, ich lebte in jener Zeit, unter jenen Menschen, die sich anmaßten, die Herren der bekannten Welt zu sein… Die ehrgeizigsten, die stolzesten unter ihnen hatten sich an ihre Spitze gesetzt… Ich bekämpfte sie… Manche liebten mich…« So spricht Amber, die Heldin dieser Serie.

Wer Caesar und Gallien hört wird unweigerlich an Asterix und Obelix denken, aber dieser Comic ist das genaue Gegenteil, nichts mit Spaß und lustigen Römern verprügeln, dieser Comic ist ernst und voller Action. Auch Erotik kommt nicht zu kurz. Der Zeichenstil ist dabei irgendwie eigenwillig und anders als das was ich bisher so sah, aber das gefällt mir durchaus gut. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst reinzuschauen, es lohnt sich.

Geheimnis der Zeit Eric Heuvel, Frits Jonker

Herausgeber: Kult Comics

Auflage Nr. 1 (15.01.2019)

Gebundene Ausgabe: 200 Seiten

Aus demselben Verlag kann ich euch den Comic Geheimnis der Zeit empfehlen: Die Zeit ist eine erstaunliche Tatsache. Wir sprechen von Nanosekunden, Sekunden, Minuten und Stunden, über gestern und morgen. Aber was genau ist die Zeit? Das wissen wir nicht, nur dass ein wesentliches Merkmal ist, dass wir sie alle im Universum mit der gleichen Geschwindigkeit erfahren.

8,0 von 10 junge keltische Mädchen