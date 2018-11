V8 ist keine Körbchengröße: Jede Menge unnützes Wissen über Autos nicht nur für Autofans ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 30. September 2018.

V8 ist keine Körbchengröße: Wußten Sie schon, dass Sie in Kalifornien als Frau zwar nackt oder im Bikini Auto fahren dürfen, aber nicht im Bademantel? Dass Sie das kleinste je gebaute Serienauto wahlweise fahren, oder an einem Griff hinter sich herziehen konnten? Dass der Geschwindigkeitsrekord für Bobby-Cars bei 115 km/h liegt? Zu jedem dieser haarsträubenden, knallhart recherchierten Fakten lässt sich Comedian Benjamin Tomkins gleich noch ein paar messerscharfe Gedanken einfallen, die den ganz normalen Wahnsinn rund ums Auto in handliche Stücke zerlegen.

Ich fand das Beispiel mit dem Bobby-Car witzig, ob das allerdings stimmt weiß man nicht. Auch der Rekord stimmt nicht, offiziell liegt der bei 119 km/h und ist mit einem Bobby Car mit Düsenantrieb aufgestellt. Das Buch liefert also witzige Fakten, aber ob die alle so stimmen weiß man nicht. Ich fand das Buch also wenig authentisch, aber allemal witzig und es ist dann sicher als Geschenk für so richtig Autoverrückte geeignet.

6,0 von 10 fraglichen Fakten