Urban Jungle – Wohnen in Grün: Dekorieren und stylen mit Pflanzen ist ein Buch aus dem Callwey Verlag vom 16. August 2018.

Urban Jungle – Wohnen in Grün: Dekorieren und stylen mit Pflanzen: Urban Jungle – Wohnen in Grün ist Inspiration, Ideensammlung und Handbuch für alle, die mehr Pflanzen in ihr Zuhause bringen wollen. Das Buch führt uns durch verschiedene „grüne“ Wohnungen in fünf europäischen Ländern und zeigt, wie schön, einzigartig, kreativ und bisweilen sogar künstlerisch es sich mit Pflanzen leben lässt. Dazu gibt es unzählige Styling-Ideen von den angesagten Bloggern der Urban Jungle Bloggers-Community. Einfache Pflege- und DIY-Tipps rund um das Thema Zimmerpflanzen runden das Buch ab und nehmen auch den letzten Zweiflern die Angst vor dem Thema „Indoor-Garten“. Urban Jungle – Wohnen in Grün erscheint in deutscher und englischer Sprache. Einen grünen Daumen braucht man nicht, nur Urban Jungle – Wohnen in Grün!

Eines kann ich euch vorweg sagen, ich habe vieles, aber definitiv keinen grünen Daumen. Das fand ich immer sehr schade, denn ich mag Pflanzen, aber es gelingt mir nicht wirklich mein Zuhause grün zu gestalten. Deswegen war ich auf der Suche nach einem Buch, dass mit Pflege von Pflanzen genau so gut erklärt wie es auch kreative Tipps parat hat und was soll ich sagen, ich habe genau das in diesem Buch gefunden. Es macht richtig Spaß sich damit zu beschäftigen, denn neben diesen ganzen Informationen ist dieses Buch auch noch sehr hochwertig, man nimmt es sich immer wieder zur Hand, merkt wie man anfängt Dinge nachzumachen und hat einfach auch Spaß daran, ich kann euch das Buch daher sehr empfehlen, wenn ihr wie ich nicht viel Ahnung habt oder genauso unkreativ seid.

10 von 10 wunderbaren grünen Ideen