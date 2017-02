Unterwegs in Andalusien: Das große Reisebuch: »Unterwegs in Andalusien«, die einzigartige Kombination aus Bildband, Reiseführer und Atlas, bietet umfassende Orientierung, kompetente Informationen und prachtvolle Abbildungen. Geografisch gegliedert werden alle sehenswerten Reiseziele vorgestellt, dabei wird zur leichteren Einordnung jeder Ort nach Attraktivität oder kulturellem Rang mit einem, zwei oder drei Sternen bewertet. Hintergrundwissen zu Land und Leuten sowie zu regionalen Festen und Spezialitäten sorgen für zusätzliches Lesevergnügen. Drei Reiserouten führen durch die schönsten Regionen des südlichen Spaniens, auf den Spuren der Mauren, über die berühmten »Weißen Dörfern« und zu ausgewählten Weingütern. Ein Sonderkapitel präsentiert die UNESCO-Welterbestätten Andalusiens mit eindrücklichen Bildern und informativen Texten. Tourenkarten mit Piktogrammen und ein Atlas im Maßstab 1 : 750 000 sowie über 300 brillante Farbfotos sorgen für praktischen Nutzen und Anschaulichkeit.

Andalusien ist der südlichste Teil von Spanien, der am Mittelmeer liegt und auf mich schon lange eine Faszination ausübt, vielleicht weil die Gegend dort so wunderschön ist, eben ganz anders als Deutschland. Andalusien war in der Geschichte auch immer viel umkämpft, was man heute noch merkt, denn die Gegend hat viele kulturelle Einflüsse, etwa arabische oder römische. Vielleicht macht genau das die Gegend heute noch so schön. Dieses Buch nimmt sich dieser schönen Gegend an und schafft es noch mehr Begeisterung aufzurufen, ja beinahe ein Fernweh. Wer also wirklich einmal in diese Gegend reisen möchte, wird um dieses Buch kaum umzu kommen, denn hier erfährt man wirklich alles wissenswertes und kann seinen Urlaub perfekt planen.