Unternehmenswertsteigerung: Business Transformation als Chance ist ein Buch aus dem Verlag Frankfurter Allgemeine Buch vom 8. Oktober 2018.

Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Buch

Auflage Nr. 1 (08.10.2018)

Gebundene Ausgabe: 272 Seiten

Unternehmenswertsteigerung: Business Transformation als Chance: Mit diesem Buch lernen Unternehmer, Investoren, Fach- und Führungskräfte nicht nur, wie sie ihrem Unternehmen in einem komplexer werdenden Umfeld neue und resilientere Geschäfts-modelle erarbeiten, sondern auch, wie Sie den Wandel als Chance nutzen können, den Unternehmenswert zu steigern. Dazu müssen sie antizipativ wirken und gestalten. Ein erfahrenes Expertenteam zeigt hierzu branchenübergreifend Prozesse und Fallbeispiele aus der Business Transformation auf. Die zahlreichen Best-Practice-Beispiele stammen aus eigenen abgeschlossenen oder noch laufenden Projekten. …mehr lesen

Ich als Unternehmer konnte mit dem Buch was anfangen, auch wenn ich nur ein Internet Unternehmen führe, also kein klassisches, konnte ich eine Menge aus diesem Buch für mich herausziehen, auch wenn viele Beispiele nicht wirklich gepasst haben. So empfehle ich das Buch an alle Führungskräfte klassischer Unternehmen. Wie gesagt, ich konnte dennoch einige Dinge dabei für mich herausziehen, gerade das Kapitel über Wachstum fand ich interessant, der Autor hat es geschafft mit einigen interessanten Nebensätzen bei mir einen Denkprozess anzustoßen, daher kann ich euch sehr empfehlen hier auch einfach mal reinzuschauen, schlechter wird es euer Unternehmen definitiv nicht machen.

