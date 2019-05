Unter weißen Segeln ist eine Serie mit u.a. Christine Neubauer, Gerit Kling, Ivonne Schönherr, Roman Rossa und Horst Janson von Pidax Film aus dem Jahr 2006.

Unter weißen Segeln: Unter weißen Segeln geht es zu den schönsten Zielen dieser Welt. Egal ob in der Karibik, der Ägäis oder im Mittelmeer, ob in Thailand, Ägypten oder Kambodscha: Besatzung und Passagiere der Passagiersegelschiffe Star Clippers erleben traumhafte Abenteuer vor wunderschönen Stränden und historischen Kulissen. Liebesglück und Sehnsüchte spielen dabei eine zentrale Rolle …

Als Kind war ich so riesen Fan von Horst Janson. Ich weiß auch nicht, ich habe ihn in der Sesamstraße gesehen und fand ihn so unendlich sympathisch dort. Auch in seinen weiteren Rollen habe ich ihn gerne gesehen, ich hatte sogar ein Autogramm von ihm. Für mich in meiner Kindheit einer der besten deutschen Darsteller. Das er aber 2006 diese Serie gedreht hatte ging völlig an mir vorbei und so war ich einfach nur froh, dass ich diese jetzt entdeckt habe. Das ist eine art Traumschiff, mit tollen Reisezielen, einfach tollen Bildern und richtig guten Darstellern, ich hatte viel Freude mit dieser leider viel zu kurzen Serie und kann sie euch daher sehr empfehlen.

Diese prominent besetzte Fernsehreihe mit Horst Janson als Kapitän und Christine Neubauer sowie Gerit Kling als Cruise-Managerinnen bietet Unterhaltung à la „Traumschiff“ vor wunderbaren Kulissen rund um die Welt. So beliebte Stars wie Fritz Wepper („Derrick“, „Um Himmels Willen“), Peter Weck, Walter Kreye („Der Alte“), Christian Kohlund („Das Traumhotel“), Peter Kremer („Siska“), Marion Mitterhammer und Gila von Weitershausen sind mit an Bord.

8,5 von 10 Kapitänen zur See