Unter Feuer – Limitiertes Mediabook ist ein Film mit u.a. Nick Nolte, Gene Hackman und Joanna Cassidy von Justbridge Movies aus dem Jahr 1983.

Unter Feuer – Limitiertes Mediabook: Drei US-amerikanische Journalisten berichten 1979 über die Revolution in Nicaragua. Russell Price (Nick Nolte) ist ein Kriegsfotograf. Hin und her gerissen zwischen der Liebe zu der Reporterin Claire Stryder (Joanna Cassidy) und der Freundschaft zu ihrem Ehemann Alex Grazier (Gene Hackman), gerät er auch politisch zwischen die Fronten. Im Krieg zwischen den nicaraguanischen Machthabern und den Rebellen wird er vor die Entscheidung gestellt, nicht mehr nur Fotos, sondern Politik zu machen und Partei zu ergreifen. Russell gerät von beiden Seiten unter Feuer…

Ein klasse Film mit Nick Nolte, den ich noch nicht kannte. Ich fand Nick Nolte immer klasse, gerade in den 80er Jahren waren seine Filme eine Wucht, wie er auch hier wieder eindrucksvoll beweist. Dieser Film kommt nun in einer besonderen Version. Limitiertes Mediabook (Blu-ray+DVD) von Unter Feuer inklusive 20-Seitiges Booklet von Christoph N.Kellenbach. Unter Feuer ist ein brillianter politischer Thriller über Journalisten in Nicaragua in den späten 70er Jahren.

8,5 von 10 Kriegsfotografen