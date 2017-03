Unsere Lieblingsgerichte: Kaltes & Köstliches, Mehlspeis-Klassiker, Runde Klassiker und Wiener Klassiker

Jause & Co: Unsere Lieblingsgerichte Kaltes & Köstliches: Unsere liebsten Rezepte für die Jause Rindfleischsalat oder Liptauer, Eierschwammerlsulz oder Heringssalat: Rezepte für Kaltes und Köstliches, für Jause oder Snack laden zum Probieren und Entdecken ein. Alltagstauglich und appetitanregend serviert, sorgen unsere bewährten Zubereitungs- und Kochanleitungen für sicheres Gelingen und vielseitigen Genuss. Mit Rezepten von Adi Bittermann, Ingrid Pernkopf und Renate Wagner-Wittula Über 50 Rezepte und praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen Kulinarische Klassiker in neuem Gewand.

Gugelhupf & Co: Unsere Lieblingsgerichte. Mehlspeis-Klassiker: Unsere liebsten Mehlspeisrezepte Buchteln mit Vanillesauce oder Apfelstrudel, Linzer Torte oder doch ein Marmorgugelhupf: Feine Träume aus Österreichs Mehlspeisküche warten darauf, (neu) entdeckt zu werden. Alltagstauglich und appetitanregend serviert, sorgen unsere bewährten Back- und Kochanleitungen für sicheres Gelingen und süßen Genuss. Mit Rezepten von Adi Bittermann, Ingrid Pernkopf und Renate Wagner-Wittula Über 50 Rezepte und praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen Kulinarische Klassiker in neuem Gewand.

Semmelknödel & Co: Unsere Lieblingsgerichte. Runde Klassiker: Unsere liebsten Knödelrezepte Speck- oder Topfenknödel, Marillen- oder doch Semmelknödel mit zahlreichen Varianten: Hier dreht sich alles um die runden Klassiker. Alltagstauglich und appetitanregend serviert, sorgen unsere bewährten Kochanleitungen für sicheres Gelingen und großen Genuss. Mit Rezepten von Ingrid Pernkopf und Christoph Wagner Kulinarische Klassiker in neuem Gewand Rund 50 Rezepte und praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Tafelspitz & Co: Unsere Lieblingsgerichte. Wiener Klassiker: Unsere Lieblingsrezepte aus der Wiener Küche Fiakergulasch oder Krautfleckerl, Sachertorte oder ein feiner Tafelspitz: Das Beste der Wiener Küche lädt zum Nachkochen und Genießen ein. Alltagstauglich und appetitanregend serviert, sorgen unsere bewährten Back- und Kochanleitungen für sicheres Gelingen und authentischen Genuss. Kulinarische Klassiker in neuem Gewand Rund 50 Rezepte und praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen Mit Rezepten von Renate Wagner-Wittula.

Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbykoch bin. Ich esse gerne, was man mir auch leider ansieht, aber Spaß beiseite. Ich bin gerade richtig sauer, denn ich ziehe in den kommenden Wochen um und habe schon meine Küche entrümpelt und zum Abbauen bereit gemacht, daher kann ich gar nicht mit diesen vielen leckeren Rezepten loslegen wie ich gerade gerne würde. Dennoch kann ich euch erzählen, dass diese Buchreihe herausgekommen ist mit allerhand leckeren Speisen aus Österreich, eben Dinge die jeder schon einmal gehört hat, aber noch nicht jeder gegessen hat, wie etwa selbstgemachte Semmelknödel, Gugelhupf und und und. Beispielsweise bei den Semmelknödeln gibt es so viele Varianten und wenn man ehrlich ist kauft man doch meist die fertigen aus dem Supermarkt. Das muss nun nicht mehr sein, mit diesen Büchern bekommt man das pure Österreich auf seinen Teller, schaut am besten selbst mal rein.