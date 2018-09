Unser Sternenhimmel, Expedition Natur ist ein Buch aus dem moses. Verlag vom 5. September 2018.

Unser Sternenhimmel, Expedition Natur Bärbel Oftring

Herausgeber: moses. Verlag GmbH

Auflage Nr. 1 (05.09.2018)

Taschenbuch: 96 Seiten

Letzte Aktualisierung am 17.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Unser Sternenhimmel, Expedition Natur: Der Herbst ist die perfekte Zeit zum Sterne beobachten. Es wird wieder früher dunkel und am Himmel sind die ersten Sternbilder leicht zu identifizieren. Mit vielen tollen Tipps können Himmelsphänomene kinderleicht nachvollzogen werden. Mit praktischen Tipps zum Beobachten. Klappenbroschur mit Lesezeichenfunktion und Lineal.

Ein tolles Buch zb. für Kinder, die anfangen sich über Sterne informieren zu wollen. In diesem Buch werden so Grundlagen erklärt. Was Sterne sind, was unser Sonnensystem ist, alles sehr kindgerecht und einfach erklärt. Dann werden die Sternenbilder vorgestellt und genauer erklärt. Eine Grafik zeigt wann man sie genau beobachten kann. Man braucht also, wenn man sich dafür interessiert, gar nicht viel, nur ein vernünftiges Fernglas und schon kann man loslegen Sterne zu beobachten bzw. Sternenbilder anzuschauen. Ein tolles Buch für angehende Hobby-Astrologen. Schaut einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 Sternenbildern