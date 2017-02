Unnützes Wissen für Gamer: 555 verrückte Fakten über Videospiele: Videospiele stecken voller Geheimnisse und kleiner Anekdoten. In 555 Fakten werden geniale Easter Eggs aufgedeckt, interessante Geschichten aus den Entwicklerstudios enthüllt und witziges Insiderwissen verraten. Vollkommen unnützes Wissen, bei dem nicht nur Gaming-Fans auf ihre Kosten kommen werden! Unnützes Wissen für Gamer ist eine verrückte Sammlung lustiger Fakten rund um bekannte Videospiele und Apps – aktuelle Bestseller sowie Klassiker – und somit ein perfektes Geschenk für alle Gaming-Fans.

Ich bin Gamer, ich habe mit etwa 5 Jahren das erste Mal ein Computerspiel gespielt, damals auf einem Schneider CPC, das ist jetzt 32 Jahre her. Seit dem begeistern mich Computerspiele aller Art und einen großen Teil meiner Freizeit verbringe ich auch heute noch mit spielen diverser Games. Daher finde ich auch solche Bücher mit „unnützen Wissen“ witzig, was ich oft gar nicht so unnütz finde, zumindest nicht wenn man Fan einer Sache ist. Hier werden Fragen beantwortet wie zb. Wieso trägt Mario eigentlich einen Schnauzbart? Wer ist Chris Houlihan und was hat er in einem The Legend Of Zelda-Spiel zu suchen? Sind die Geister aus Pac-Man wirklich nur vom Zufall gesteuert? Keine Ahnung? Dann finde es heraus! Es lohnt sich sehr.