Unlocked ist ein top besetzter Thriller mit Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, John Malkovich und Michael Douglas aus dem Jahr 2017.

Unlocked: Die CIA-Agentin Alice Racine hat den aktiven Dienst vor einiger Zeit quittiert. Während sie nun ein ruhiges Leben in London führt, wird sie plötzlich doch wieder zu einem Einsatz gerufen. Die CIA hat einen Verdächtigen festgenommen, der Informationen zu einem bevorstehenden Anschlag auf London haben soll. Alice hat den Verdächtigen im Verhör schnell geknackt, doch bevor sie die gewonnenen Informationen an ihre Vorgesetzten übermittelt, bekommt sie einen überraschenden Anruf von ihrem alten Kollegen aus Langley. Schnell bemerkt sie, dass sie getäuscht wurde und flüchtet. Als Alice begreift, dass die CIA unterwandert wurde, wendet sie sich an die Wenigen, denen sie noch vertrauen kann. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit. Wird sie den tödlichen Angriff auf London verhindern können?



Über weite Strecken war dieser Film ein richtig guter Thriller, vor allem aber bis in jede Rolle top besetzt. Selbst die Nebenrollen mit John Malkovich und Michael Douglas waren absolut sehenswert, zwei große Darsteller. Das hat wirklich Spaß gemacht und die Wendungen waren auch genau richtig, irgendwann weiß man gar nicht mehr wer Freund und Feind ist. Gut, das Ende war dann etwas, ich will nicht sagen blöde, aber irgendwie nicht so wie der Rest des Filmes. Dennoch empfand ich ihn als sehr sehenswert, besonders aber auch Orlando Bloom, der hier zeigt, dass er charakterlich alles drauf hat, schaut unbedingt mal rein, es lohnt sich sehr.

8,0 von 10 CIA Agenten