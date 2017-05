UNITE with Tomorrowland am 29. Juli in der Veltins-Arena auf Schalke

In diesem Jahr ist der Mediennerd mit dabei, im letzten hatte das leider nicht geklappt. Das Beste dabei, so wie es im Moment aussieht kann ich euch mit richtig vielen Bildern und Berichten vom Festival versorgen, live und man kann den Nerd auch treffen und mal ne Runde quatschen, für alle die wollen. Nebenbei gibts gut was auf die Ohren, was will man mehr?

UNITE with Tomorrowland

Tomorrowland, das belgische Festival der Superlative steht für eine weltweit einzigartige Authentizität – für eine fesselnde Magie, die bisher kein anderes Event etablieren konnte. BigCityBeats hat im letzten Jahr gemeinsam mit Tomorrowland ein einzigartiges Live-Konzept zum Leben erweckt, welches das Original Tomorrowland Feeling zum ersten Mal nach Deutschland brachte. 25.000 Besucher feierten 2016 in der ausverkauften VELTINS-Arena das UNITE – The Mirror to Tomorrowland Event.

Am 29. Juli 2017 wird die VELTINS-Arena in Gelsenkirchen zum zweiten Mal mit originaler Tomorrowland Dekoration und einer atemberaubenden Bühne in ein fantastisches Party-Wunderland verwandelt. Per Helikopter Luftbrücke werden internationale Star-DJs direkt von der Tomorrowland-Bühne in Belgien abgeholt, um beim UNITE Event in der VELTINS-Arena aufzulegen. Per Satellitenverbindung wird die VELTINS-Arena LIVE mit der Mainstage des belgischen Festivals verbunden und die deutschen Fans werden Teil des einzigartigen, weltweiten Tomorrowland Gefühls – UNITE with Tomorrowland!

UNITE, die Welt vereint sich!