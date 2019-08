Unit 42 – Die Komplette Staffel 1 ist eine Thriller-Serie mit u.a. Patrick Ridremont und Tom Audenaert von justbridge entertainment aus dem Jahr 2017.

Unit 42 – Die Komplette Staffel 1: Im Untergeschoss der Brüsseler Polizeistation lost das Team der UNIT 42 landesweit Falle von Cyberkriminalität, bei der die Täter dank moderner Technik anonym bleiben. Angeführt wird die Cyber Crime Unit von einem ungleichen Duo: Sam, ein kurzlich aus dem Morddezernat versetzter Polizist, und Billie, eine lebhafte Ex-Hackerin, die heimlich ihre eigenen Ziele verfolgt. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten müssen sie zusammenarbeiten, um voneinander lernen zu können.

Eigentlich ist die Serie gar nicht so schlecht, wie sie im Internet teilweise gemacht wird. Okay, eine Hacker-Krimi-Thriller-Serie, die sich eher an das Publikum richtet, die sonst nicht viel mit Hackern und Computern zu tun haben, das merkt man bei Kleinigkeiten, wie etwa in der ersten Folge als ein Zitat aus dem Buch „Per Anhalter durch die Galaxis“ erklärt wurde. Informatiker wissen das natürlich. So zieht es sich auch weiter durch die Serie, wobei ich sagen muss, dass mir dieses ganze Hackergedöns ganz gut gefallen hat, ich fand es manches mal auch etwas komisch und unterhaltsam und die Fälle an sich sehr spannend gemacht. Kann man also durchaus mal reinschauen.

7,5 von 10 gehackten Webcams