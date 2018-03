Unfuck your Feet: Das Comeback eines vernachlässigten Körperteils ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 26. Februar 2018.

Unfuck your Feet: Das Comeback eines vernachlässigten Körperteils: Der Fuß, von den einen geliebt, von den anderen gehasst, aber meistens sträflich vernachlässigt. Damit ist jetzt Schluss! Unfuck your Feet lenkt die Aufmerksamkeit auf unsere Füße und den großen Zeh und führt Sie auf eine unterhaltsame und bilderreiche Reise von der Evolution des zweibeinigen Fußgängers bis zum modernen Turnschuh und den Irrungen und Wirrungen der modernen Orthopädie und ihren Einlagen. Marco Montanez Fußfitness-Konzept Toebility stärkt Ihre Füße und bietet Hilfe bei gängigen Fußproblemen wie Hallux valgus oder Fersensporn. Mit den zahlreichen Übungen in diesem Ratgeber machen Sie Ihre Füße endlich fit und holen sie aus ihrem Schattendasein heraus.

Ich hätte bis vor kurzem auch nicht gedacht, dass ich mal ein solches Buch über Füße lese, denn bisher habe ich den Füßen wirklich nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber seien wir mal ehrlich, wie oft hören wir von Dingen wie einem Fersensporn? Das haben viele in meinem Bekanntenkreis, ganz abgesehen von Senk, Spreiz- oder Plattfüßen. Ich selbst habe zwar nichts, meine Füße sind okay, dennoch wollte ich etwas vorbeugen und habe mich daher für dies Buch interessiert. Schnell wird klar welches Highlight der Evolution unsere Füße eigentlich sind, das fand ich interessant zu lesen, interessanter fand ich die Übungen am Ende, die waren im Gegensatz zu dem Buch auch hervorragend bebildert. Wer also ebenso Übungen sucht wird hier belohnt werden. Schaut unbedingt mal rein.

7,5 von 10 Füßen