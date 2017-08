Under Cöver von Motörhead ist ein neues Cover Album von Motörhead und Warner Music aus dem Jahr 2017.

Under Cöver von Motörhead: Loud & Proud! Wie immer präsentieren sich Motörhead als die ultimativen Rock-n-Roll Raubeine, und hier erinnern sie uns daran das sie immer einen Tick besser sind, und zwar besser als die Originalversionen der Songs die die Mannen um den unlängst verstorbenen Lemmy Kilmister hier interpretieren. „Under Cöver“ ist die ultimative Werkschau der etwas anderen Art, belegen sie doch auf eindrucksvolle Weise den guten Geschmack des Frontmanns der besten Rock-n-Roll Band der Welt. Ausgesuchte Coverversionen die in der langjährigen Geschichte von Motörhead immer wieder den Weg auf Ihre Alben fanden, allesamt Klassiker der Musikgeschichte. Inklusive dem bislang unveröffentlichten Track „Heroes“ von David Bowie.

Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Lemmy Kilmister ist jetzt etwa zwei Jahre nicht mehr am Leben, ohne Zweifel einer der größten Musiker, aber er hat auch nicht gerade gesund gelebt. Am Ende war der Körper voller Krebs und sein Herz kaputt. Man weiß nicht ob er ein toller Typ war, das will ich auch nicht beurteilen. die Musik von Motörhead war immer klasse. Besonders cool sind die Cover Versionen immer gewesen und Fans bekommen jetzt dieses Album mit 11 Covern, für Fans ein absolutes MUSS. Bisher unveröffentlicht war Heroes von David Bowie, oben als Video verlinkt, total geil, das müsst ihr hören.

8,5 von 10 nuschelnden Musikern