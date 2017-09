Unbezahlbar – Priceless ist ein Film mit u.a. Joel Smallbone und Bianca A. Santos von Polar Film + Medien GmbH aus dem Jahr 2016.

Unbezahlbar – Priceless: James (Joel Smallbone) muss an Geld kommen, und nimmt deshalb jede Arbeit an, die er kriegen kann. Er erhält ein sehr aussichtsreiches Angebot, bei dem er einen Transporter durch die USA fahren soll. Es gibt nur eine Bedingung: Er soll keine Fragen stellen und die Ladung muss in Ruhe gelassen werden. Bei einem Unfall wird auch klar, warum: Auf der Ladefläche sitzen zwei junge Frauen, Antonia (Bianca A. Santos) und Maria (Amber Midthunder), die nach Amerika geschleust wurden. James wird klar, dass sie nicht da ankommen werden, wo sie wollen. Dennoch bringt er sie zum vereinbarten Übergabe-Ort. Doch schon kurz darauf plagt ihn sein Gewissen, und James beschließt, zum Helden zu werden…

Ein Thema das immer aktuell ist: Menschenhandel. Der Protagonist hier weiß erst nichts davon und als er es erfährt versucht er den beiden Mädchen zu helfen. Die Story ist absolut genial. Ich war selten so sehr von einer Story und deren Umsetztung begeistert, ein ganz starker Film, der leider in der Optik sehr viele Schwächen hat. Er sieht billig aus. Die Qualität ist VHS Niveau und die Synchronsprecher bringen einen fast zum einschlafen. Dennoch ist der Film super, die Story die er transportiert fast einzigartig, jeder Mensch ist wertvoll, auch du. Schau ihn dir unbedingt an, die Schwächen fallen dabei gar nicht mehr so ins Gewicht.

