Unbekannte Mitbewohner: Das Who’s Who unserer tierischen Nachbarn ist ein Buch aus dem Verlag Theiss, Konrad vom 5. März 2018.

Unbekannte Mitbewohner: Das Who’s Who unserer tierischen Nachbarn: Täglich begegnen wir Tieren, deren Namen wir kennen, über die wir jedoch nichts oder kaum etwas wissen. Und das, obwohl sie in unser allernächsten Umgebung leben. Wir verscheuchen die Wespe beim Kaffeetrinken im Freien, finden das Glühwürmchen romantisch und die Spinne im Keller eklig, wir bekämpfen Motten im Kleiderschrank, suchen den Hund nach Zecken ab oder sehen ein Silberfischchen durch das Badezimmer huschen. Doch wie leben diese Tiere? Wie vermehren sie sich? Was fressen sie? Gab es sie vielleicht schon vor Ur-Zeiten, und was dachten Menschen vergangener Zivilisationen über sie?

Ich fand dies Buch total interessant, denn es stimmt, was das Buch schreibt, was wissen wir eigentlich von so manchen Tieren wie u.a. die Silberfische? Nichts, wofür sind sie gut? Weiß man nicht. So erging es mir vor dem Buch, so ergeht es wahrscheinlich euch ebenso. Dies Buch klärt aber auf wenigen Seiten auf, was so besonders an den Tieren ist die wir kennen, von denen wir aber kaum etwas wissen. Wusstet ihr das Silberfische nicht wie andere Tiere Sex haben? Das ist ein total interessantes Schauspiel was hier beschrieben steht. Das einzige was ich schade fand, war das man hier keine Bilder als Beispiele aufführte, oder Bilder die kaum passten, wie im Beispiel Silberfische war ein Bild von einem Rennauto, dem Silberpfeil abgebildet. Das passte nicht zusammen und irritiert, das Buch hätte sonst ziemlich perfekt werden können, interessant ist es aber allemal.

8,0 von 10 Silberfischen