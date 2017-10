Umsatzsteuer (Grundkurs des Steuerrechts) ist ein Buch über die Umsatzsteuer aus dem Schäffer Poeschel Verlag von 2017.

Umsatzsteuer (Grundkurs des Steuerrechts): Der Band stellt Grundbegriffe und systematische Zusammenhänge dar.

Zahlreiche Beispiele und Übungsfälle verdeutlichen die wesentlichen Vorschriften

verdeutlichen die wesentlichen Vorschriften Grafiken veranschaulichen schwierige Rechtsbereiche

veranschaulichen schwierige Rechtsbereiche Prüfungsschemata in Form von Ablaufdiagrammen erleichtern die Lösung von Fällen

Die 24. Auflage berücksichtigt alle wesentlichen Änderungen des Umsatzsteuer-gesetzes, u.a. durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens und das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung sowie alle wichtigen Änderungen der UStDV. Darüber hinaus sind maßgebende BMF-Schreiben sowie die aktuellen Anpassungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses eingearbeitet.

Also, ich studiere kein Steuerrecht, ich bin ein ganz normaler Selbstständiger, der seine Umsatzsteuer abführt. Aber mein Problem bei diesen Steuerdingen ist immer das ich es nicht so richtig verstehe. Warum gibt es die Umsatzsteuer, was genau ist das, was hat man zu beachten und genau das klärt dieses Buch eben auch bis ins allerkleinste Detail. Natürlich behandelt es auch Themen mit denen ich nichts anfangen kann, mit denen die für mich bestimmt waren hatte ich aber großen Spaß und endlich wurden einige Fragen geklärt. Darüber hinaus konnte ich noch einiges andere interessante lesen, aber dann gehts in Richtung Studium des Steuerrechts. Wenn ihr also Studenten seid, dann werden ihr in diesem Buch ebenfalls ein Highlight finden. Seid ihr Selbstständig, so wie ich, beantwortet das Buch viele Fragen, schaut also unbedingt selbst einmal hinein.

8,0 von 10 Steuersätzen