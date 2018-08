Ultimate Ears Blast Bluetooth Lautsprecher ist ein tragbarer WLAN Lautsprecher- mit Amazon Alexa-Sprachsteuerung.

Ultimate Ears Blast Bluetooth Lautsprecher: Ultimate Ears Blast ist nicht nur schlank, mobil und super stylish, sondern auch unglaublich leistungsstark. Mit seinem kräftigen, intensiven, kristallklaren 360°-Klang lässt er Ihre Musik voll aufleben, wohin auch immer Sie ihn mitnimmen.

Solche Boxen kennt jeder von uns und fast jeder hat irgend so eine Box auch mal gekauft. ich selbst habe eine kleine im Badezimmer stehen und lasse dort immer mal wieder Musik laufen, wenn ich in der Badewanne bin. Aber der Ultimate Ears Blast Bluetooth Lautsprecher kann etwas besonderes. Er hat eine Alexe Integration. Außerdem ist er Wasserfest bis 1m.

Besonders geeignet ist das wohl, wenn man mit Freunden im Freibad ist, da kann man das Ding ruhig mal an den Wasserrand stellen und braucht keine Angst zu haben wenn es mal reinfällt oder vom Spritzwasser nass wird. Wer das nicht dafür braucht, oder sich auch nicht ins Badezimmer stellen will, denn auch da wird die Box for Feuchtigkeit geschützt sollte zum Amazon Echo greifen, denn der ist wesentlich günstiger und vom Sound nicht wirklich schlechter. Ich fand den Ultimate Ears Blast Bluetooth Lautsprecher etwas lauter als den Echo, aber voll ausgefahren in der Lautstärke klingt der Sound auch nicht mehr wirklich gut, auf 3/4 klingt das perfekt.

Der große Vorteil liegt hier mit der Wasserdichte, da lohnt sich der kauf, dann hat man ein echt tolles Gerät, ansonsten ist es für die Leistung einfach zu teuer.

7,0 von 10 Soundanlagen