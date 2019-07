ÜBER(S)LEBEN: Krebs – Im Kopf fängt die Heilung an ist ein Buch aus dem Mitteldeutscher Verlag vom 19. Juni 2019.

ÜBER(S)LEBEN: Krebs – Im Kopf fängt die Heilung an: »Im Kopf fängt die Heilung an« – in seinem berührenden Buch berichtet der erfolgreiche, vielfach ausgezeichnete Unternehmer Jürgen Preiss-Daimler von seinem Kampf gegen den Krebs, den er seit nunmehr vielen Jahren führt. Preiss-Daimlers ungebrochener Lebensmut wie der Wille und die Sicherheit, dass diese heimtückische Krankheit einmal besiegt sein muss, soll seinerseits dem Leser Mut machen und einen Eindruck von der Kraft vermitteln, mit der der Autor dieser Zumutung entgegentritt.

Preiss-Daimler und seine Stiftung haben viel zur Förderung der onkologischen Forschung getan; in diesem Band nun spricht er auf ganz persönliche Weise von seinem Leben mit dem Krebs und den guten Seelen, die dabei an seiner Seite stehen. Jürgen Preiss-Daimler hat Nieren-, Lungen-, Haut- und Knochenkrebs in mehr als 10 Jahren durchlebt. Er hat mit 27 Operationen und 24 Bestrahlungen bis heute die Krebserkrankung erfolgreich bekämpft.