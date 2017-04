U-Boot-Jäger: U-Jagdflugzeuge seit 1945: Nach 1945 entwickelten sich die durch den Krieg gefürchteten U-Boote weg von der ausschließlichen Angriffsrolle auf Schiffe hin zu riesigen Raketenträgern, die ein Atomwaffenarsenal an Bord haben und im Ernstfall ganze Länder ausradieren könnten – eine bis heute sehr ernstzunehmende Bedrohung, der eine Fülle von hochinteressanten Flugzeugtypen gegenübersteht: U-Jagdflugzeuge sind speziell entwickelte oder entsprechend umgerüstete Maschinen, die über den Meeren Jagd auf getauchte U-Boote machen, diese aufspüren und effektiv bekämpfen. Ein äußerst spannendes Thema erwartet den Leser in diesem Band von Heiko Thiesler.

Mir war das bisher gar nicht so bewusst das es U-Boot Jagdflugzeuge gibt, die auch heute noch eingesetzt werden können, weil Krieg ja auch irgendwie total weit weg ist, aber es stimmt schon was das Buch sagt, U-Boote sind heute durch die Ladung von atomaren Sprengkörpern weitaus gefährlicher als noch zu Kriegszeiten. Das ausfindig machen und zerstören ist also weitaus wichtiger als noch vor Jahrzehnten. Daher fand ich es letztendlich ganz interessant welche Verfahren es gibt, dass unterstützend sogar wirklich auch noch mit den Auge geschaut wird, trotz all der modernen Technik. Das Buch erklärt über dies hinaus noch all die Flugzeuge, eben seit 1945, die für diese Zwecke gebaut wurden, ich fand das auch sehr interessant, wobei ich natürlich den technischen Teil zum Anfang interessanter fand. Ich kann das Buch aber insgesamt sehr empfehlen, besonders natürlich dann wenn ein Interesse für die Thematik besteht.