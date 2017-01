Typisch! Emilia – Vom Rollstuhl auf das Pferd am 26.01.2017 um 18:15 Uhr im NDR

Typisch! Emilia – Vom Rollstuhl auf das Pferd:Für die Eltern Andrea und Matthias Hertwig war die Diagnose anfangs ein Schock. Die Ärzte prophezeiten ihnen, dass ihre Tochter nicht einmal zehn Jahre alt werden würde. Der Kampf gegen die Krankheit begann, der Lebensmut der kleinen Rollstuhlfahrerin steckt an. Die ganze Familie hat ihr Leben umgestellt. Emilias Großmutter gab für ihre Enkeltochter den Job auf und putzt mit dem Großvater inzwischen nachts im Autohaus, damit sie tagsüber für das Mädchen da sein kann. Es braucht die Betreuung seitens der Familie, vom morgendlichen Schleim absaugen bis hin zur Hilfe beim Toilettengang.

Bei aller Konzentration auf Emilia kommt der Bruder nicht zu kurz: Der sechsjährige Felix verbringt gern Zeit mit seiner Schwester. Neulich ist er sogar zurück in ihr Zimmer gezogen. Trotzdem bleiben kleinere Konflikte nicht aus.

Auch wenn Emilia sich ihrer schweren Krankheit durchaus bewusst ist, will sie ihre Zukunft selbst gestalten. In der Schule verkündet sie, dass sie mal reiten wird. Gelingt ihr das bei dem gemeinsamen Familienurlaub?

Ich stelle mir das alles nicht einfach vor, dachte ich mir irgendwann, aber die Eltern von Emilia, die eigentlich nicht lang leben sollte und doch jetzt 9 Jahre alt ist, machen das ganz selbstverständlich alles. Sie bedienen die ganzen Maschinen, die haben das in ihren Alltag übernommen. Auch die Schule spielt mit, Emilia hat im Grunde ein beinahe ganz normales Leben, ich war beeindruckt was da alles möglich gemacht werden kann und Emilia ist richtig gut dabei, denn sie ist intelligent und in der Schule sogar richtig gut. Ich fand das beeindruckend, besonders als ein Mitschüler zu ihr gesagt haben sol sie wäre dumm und kann nicht laufen, hat sie sich beschwert das sie dumm sein soll. Das sie nicht laufen kann hat sie nicht als Beleidigung aufgenommen, taffes Mädchen. Sie wird ihren Weg gehen, davon bin ich überzeugt.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★