Type. A Visual History of Typefaces & Graphic Styles ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 14. Juni 2018.

Type. A Visual History of Typefaces & Graphic Styles: Das hätt’ ich gerne schriftlich: die elegantesten Schriftarten der Druckgeschichte in historischen Schriftmusterbüchern. Diese auf einer angesehenen niederländischen Sammlung basierende, umfangreiche Ausgabe zeichnet die Entwicklung der Druckbuchstaben anhand von ausnehmend schönen Katalogen nach. Sie zeigt Typenproben in mageren, kursiven, fetten, halbfetten, schmalen und breiten Fonts. Bordüren, Ornamente, Initialen und Verzierungen sowie exemplarische Lithografien, Briefe von Schildermalern, Inschriftenschnitzern und Kalligrafien sind ebenso enthalten.

Der erste Teil stellt Schrifttypen aus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert vor und enthält Essays des Herausgebers Cees de Jong und des Sammlers Jan Tholenaar. Der zweite Teil deckt die Phase von 1900 bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ab und enthält einen geschichtlichen Abriss von Alston W. Purvis. Mit Werken von Schriftendesignern wie William Caslon, Fritz Helmuth Ehmcke, Peter Behrens, Rudolf Koch, Eric Gill, Jan van Krimpen, Paul Renner, Jan Tschichold, A. M. Cassandre, Aldo Novarese und Adrian Frutiger.

Wieder mal ein wunderbares Buch aus dem TASCHEN Verlag, hochwertiger gehts eigentlich nicht. Ein großes Highlight für jeden, der sich für die Geschichte der Schriftarten interessiert. Ich fand da vor allem die Anfänge im 18 Jahrhundert spannend, wie das damals funktionierte Schriftwarten zu verbreiten. Darüber hinaus natürlich auch diese Schriftwarten zu sehen, nicht aber nur die, sondern im Grunde alle die entstanden sind, die wichtig sind und das sind eine ganze Menge. Schaut unbedingt mal selbst rein, es lohnt sich sehr.

10 von 10 Schriftarten