Tt eSPORTS Ventus X RGB optical Gaming Maus: 12000 DPI optical Sensor von AVAGO, 256KB On-Board-Speicher, RGB LED-Beleuchtung (statisch, pulsieren, Farbdurchlauf), Honigwaben-Gitter für Frischluft an der Handfläche, matte Oberflächenbeschichtung und Gummi-Pads an den Seiten für optimalen Halt und 6 Tasten mit 5 Profilen. Diese Maus bietet alles was ein Gamer braucht.

Zunächst einmal muss ich sagen, dass die Maus sehr gut in der Hand liegt, auch wenn sie etwas größer ist. Meine Office Maus ist beinahe nur halb so groß und dennoch war das für mich keine Umstellung, ich fand das sehr angenehm und hatte keine Schwierigkeiten mich zu gewöhnen. Das Wabenmuster sieht klasse aus, allerdings wird sich hier der Dreck sehr schnell fangen von den Händen. Über kurz oder lang sieht das wohl nicht mehr schön aus, bzw. ist auch nicht sehr hygienisch. Das bleibt aber schon der einzige Kritikpunkt dieser Gaming Maus, die sonst richtig klasse ist für den Preis.

Man kann sich alle Tasten frei belegen, die DPI Zahl umschalten, mehrere Profile verwenden, auch zwischen denen schnell schalten usw. eben alles was der Gamer von heute so braucht und das Beste dabei ist: Man muss keine hunderten von Euro ausgeben, sondern kann all dies auch mit dieser Maus haben, die als Einsteigermodell mehr als geeignet ist, so kann ich sie euch wirklich sehr empfehlen, viel Spaß beim Zocken.