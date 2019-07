Trojanisches Pferd ist das neue Album von CETCÉ und Bmg Rights Management (Warner) vom 5. Juli 2019.

Trojanisches Pferd CETCÉ, Trojanisches Pferd

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 3.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Trojanisches Pferd von CETCÉ: CETCÉ rief als Sänger Carlito mit Irie Révoltés einst eine musikalische Bewegung aus, bespielte sämtliche großen Festivalbühnen Deutschlands und tourte durch halb Europa. 17 Jahre nach der Gründung endete die letzte ausverkaufte Tour 2017 mit einem Konzert vor 12.000 Fans. Nun macht sich der Frontmann zu seinem Solo-Debüt auf. Er ist für seine zeitkritischen, um die Ecke denkenden Texte bekannt, mal gerappt, mal gesungen, mal getoastet, auf Deutsch ebenso wie in seiner zweiten Muttersprache Französisch Ansätze, die er auf seinem Debütalbum TROJANISCHES PFERD nun zu neuen Höhen führt.

Kurz gesagt sind TROJANISCHES PFERD sozialkritische Songs in der Hülle eines mitreißend positiven, urbanen Popalbums. Lang gesagt, ist es ein treibendes Hybrid aus zentnerschweren Bässen, Bucket-Rhythmen, Singer-Songwriter-Melodien, souligen Backgroundgesängen, A-cappella-Einlagen, Dance-Beats, rockigen Gitarren, Dancehall-Riddims und Electro-Exkursen, über deren einzigartiges Soundbett CETCÉ schwindelerregend gut flowt. Die Texte behandeln mit Witz und kritischem Geist eine Bandbreite von Themen, die eines verbindet die Augen der Hörer zu öffnen, sie zu motivieren etwas zu verändern und ihr eigenes Ding zu machen. Denn nur im Kleinen startet eine große gesellschaftliche Veränderung , ist sich CETCÉ sicher.

CETCÉ kannte ich bisher noch nicht, auch sein vorheriges Projekt nicht, für mich ist er ganz neu und ich war echt gespannt in dieses Album reinzuhören. Ich war direkt seit dem ersten Track von der Musik begeistert. Die Texte sind auch okay, bei ein paar Tracks richtig geil. Am besten gefällt mir aber die Musik selbst, besonders bei dem Track Unerreichbar. Ich kann euch sehr empfehlen hier selbst mal reinzuhören, ein klasse Solo Album ist das geworden, ich bin überzeugt, dass man noch viel von ihm hören wird.

9,0 von 10 geilen Tracks