Trennkost – Das Minuten-Kochbuch: 160 Rezepte von 5 bis 60 Minuten ist ein Buch aus dem TRIAS Verlag von 2017.

Trennkost – Das Minuten-Kochbuch: 160 Rezepte von 5 bis 60 Minuten: Das Leben ist so herrlich vielfältig. Mal lässt der stressige Alltag kaum Zeit fürs Einkaufen und Kochen. Und dann hat man Ruhe und große Lust, genüsslich etwas Leckeres für sich und seine Lieben zu zaubern. Die köstlichen Trennkost-Gerichte in diesem Buch machen es möglich – gesund essen und auf die schlanke Linie achten – ganz nach Ihrem Zeitbudget. – 160 Rezepte – Abwechslung garantiert: Von Avocado-Creme bis Zucchini-Pasta, von Fingerfood bis Dinnermenü, von fruchtig-süß bis feurig-herzhaft ist alles dabei.

Ich wohne ja alleine und bin selbständig, also ich arbeite oft 12 Stunden und mehr. Ich habe dann kaum Zeit zum kochen, daher kam mir dieses Buch sehr entgegen, dass viele Rezepte parat hat, die eben auch sehr schnell gehen. Ich favorisiere dabei die 5 Minuten und die 15-30 Minuten Rezepte. Sie sind in dem Buch auch leicht zu finden, weil das Buch ein register beinhaltet, wie in einem Ordner, so findet man alles ruckzuck. Die 5 Minuten Rezepte nehme ich für zwischendurch, für den kleineren Hunger und die zeitintensiveren Rezepte für den Abend. Leider gibt es nicht zu allen Rezepten ein Bild, das fand ich schade, aber das Register reist es wieder heraus, das war das kleine Highlight. Am besten ihr schaut einfach selbst mal in dieses Buch hinein und macht euch ein eigenes Bild.

7,5 von 10 leckeren Rezepten