Traumtunnel ist ein Thriller aus dem Westend Verlag vom 4. September 2018.

Traumtunnel: Thriller Harald Lüders

Herausgeber: Westend Verlag

Auflage Nr. 1 (04.09.2018)

Taschenbuch: 288 Seiten

Traumtunnel: Mitten in der herrlichen Natur der Südtiroler Alpen liegt das Paradise Mountain Resort, ein Fünf-Sterne-Sanatorium, in dem die Reichen dieser Welt ihre Psycholeiden kurieren. Klinikchef Professor Carlos Mentoff experimentiert mit Trips in die virtuelle Realität – in Full HD unter der Datenbrille. Geht es um Heilung, Gehirnwäsche oder Erpressung? Diese Frage stellt sich der Frankfurter Journalist Mitch Berger, als er den Hilferuf einer bekannten deutschen Schauspielerin erhält. Ein rasanter Psycho-Thriller nimmt seine atemlose Fahrt auf.

Im Grunde braucht man gar nicht viel über diesen Thriller sagen, es ist eine Geschichte, die absolut in unsere heutige moderne Welt passt und gewisse Ängste auffängt und behandelt. Das Buch geht schon spannend los, wird immer spannender um so mehr man dahinterblickt um was es in der Klinik geht und endet in einem riesen Finale, das nicht ohne viel Blut auskommt. Ich kann es einfach nur empfehlen, definitiv einer der besseren Thriller die ich in letzter Zeit gelesen habe.

8,0 von 10 manipulativen Ärzten