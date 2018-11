Traumpflanzen: Mit Pflanzenkraft luzides Träumen unterstützen ist ein Buch aus dem Nachtschatten Verlag vom 12. Oktober 2018.

Letzte Aktualisierung am 6.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Traumpflanzen: Mit Pflanzenkraft luzides Träumen unterstützen: Der luzide Klartraum oder das sogenannte Hellträumen – das bewusste Erleben von Trauminhalten – gehört zu den faszinierendsten Phänomenen des menschlichen Bewusstseins. Schamanen, Heiler, Mystiker, Yogis, Mönche, Priester und Psychonauten aus allen Kulturen nutzen diesen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand seit Jahrtausenden zur Vertiefung ihrer spirituellen Praxis, ihrer psychedelischen Erfahrungen und für ein besseres Leben.

Dieser Band beschreibt auf Grundlage der ethnografischen und erfahrungsbasierten Literatur die Praxis des luziden Träumens und die Ethnobotanik bekannter trauminduzierender Pflanzen und Pilze (Oneirogene). Außerdem vertieft die Arbeit angrenzende Gebiete wie die vielfältigen Traumrituale, Meditationen und spirituelle Initiationen. Mit zahlreichen Rezepten sowie Informationen und Tipps für die Praxis.

Luzide Klarträume sind mir natürlich bekannt, schon lange lese ich darüber und genau so lange versuche ich luzide Klarträume zu haben und war überrascht dieses Buch zu finden, dass zeigt, wie man mit Pflanzen diesen Zustand näher kommen kann, was ich mehr als interessant finde. Luzide Klarträume sind übrigens Träume bei denen man sein Handeln erlebt, weiß das man träumt und diese dann beeinflussen kann, ich wünsche mir schon so lange das einmal zu erleben, mit diesem Buch kommt man dem Vorhaben ein Stück näher.

7,5 von 10 Klarträumen