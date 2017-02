Traumhafte Landgärten durch die Jahreszeiten: Ein Garten der ausgewogen geplant und gestaltet ist, bietet das ganze Jahr über optische Highlights – nicht nur in den klassischen Gartenmonaten von Frühling bis Sommer! Am Beispiel ausgesuchter Landgärten gibt dieses Buch zahlreiche Anregungen, wie diese Glanzpunkte im Laufe einer Gartensaison aussehen können. Vorgestellt werden unterschiedliche Gartenstile von natürlich über verspielt und romantisch bis hin zu eleganten Gärten. Für ein möglichst vielfältiges Bild wird jede Jahreszeit zu mehreren Terminen gezeigt. Richtschnur hierfür ist der sogenannte phänologische Kalender, der das Jahr in zehn Phasen teilt und sich an charakteristischen Entwicklungsstadien typischer Pflanzen orientiert. Jeder dieser Phasen ist ein beispielhaftes Gartenporträt gewidmet. Darüber hinaus laden vier komplett und opulent durch das gesamte Jahr fotografierte Gärten zum Schwelgen und Träumen ein. So ergibt sich ein umfassender Eindruck wie Gärten zu unterschiedlichen Zeiten wirken können, welche Pflanzen wann ihren großen Auftritt haben und wie sie auch in ihrer Ruhezeit den Betrachter verzaubern – die Schönheit ländlicher Gärten im Jahresverlauf!

Das Buch ist in der Tat für alle, die Lust und Freude am Garten haben. Einfach tolle Bilder und dazu auch noch sehr viel erklärt, was eben die Besonderheiten der jeweiligen Saison sind, bzw. des jeweiligen Abschnittes im Jahr. Während wir alle sagen im Frühling und Sommer sieht der Garten am besten aus, vergessen wir wie schön der Garten im Winter sein kann. Ich selbst hab das nie so auf dem Schirm gehabt, doch sieht der Garten im Herbst und Winter noch beinahe besser aus als im Rest des Jahres, wie das Buch mit Ideen und vor allem Bildern eindrucksvoll zeigt. Das ist einen Blick mehr als wert also schau unbedingt selbst mal rein.