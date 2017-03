Traumatisierte Kinder in der Schule: verstehen – auffangen – stabilisieren

Traumatisierte Kinder in der Schule: Traumatisierungen finden wir nicht nur bei Kindern und Jugendlichen mit Kriegs- und Fluchterfahrungen. Die Anlässe und Ursachen sind vielfältig, ebenso wie die Reaktionen der Kinder. Helga Kohler-Spiegel informiert mit Schaubildern, wie unser Gehirn auf traumatischen Stress reagiert und welche Symptome sichtbar werden. Fallbeispiele aus der Praxis und Übungen zeigen anschaulich, wie Lehrkräfte Kinder mit Traumatisierungen erkennen, in der Akutsituation unterstützen und langfristig stabilisieren können. So wird deutlich, welche Möglichkeiten Lehrkräfte haben, Schule als guten Ort für Kinder und Jugendliche zu gestalten.

Zunächst möchte ich einmal feststellen, dass dafür, dass dies Buch sagt Traumatisierungen gibt es nicht nur bei Fluchterfahrungen, also auf Flüchtlinge anspielt, hat diese Thematik viel Raum in diesem Buch gefunden. Aber das nur als Anmerkung am Rande, ich fand das Buch sonst sehr interessant. Auch wenn ich da direkt nichts mit anfangen kann, habe ich es mir angeschaut weil eben viel zu viele Kinder traumatisiert sind heutzutage, sei es denn nun durch Flucht, oder soziale Umstände. Meiner Meinung nach muss an Schulen viel mehr für diese Kinder getan werden und das ist der Grund warum ich das Buch hier zumindest kurz für die breitere Masse vorstellen möchte, ich möchte das ihr wisst, dass es dies Buch gibt, das ihr als Eltern zu den Lehrern geht und es ihnen empfehlt, das Schulen dieses Buch Lehrern zugänglich machen, denn Kinder sind unsere Zukunft, das darf man nicht vergessen, so schaut unbedingt in dieses Buch hinein.