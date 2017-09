In den letzten Tagen war viel zu tun da liefen immer ein paar Trashfilme nebenbei, die schaue ich ja, das wisst ihr auch, ab und an sehr gerne, auch wenn diese meistens so gar nicht sehenswert sind. Sie bieten eben oft auch einen gewissen Humor, eine unfreiwillige Komik und genau das finde ich witzig, so schaue ich mir immer mal wieder welche an und in den letzten Tagen sind diese Filme dazu gekommen, die ich euch so gar nicht empfehlen kann, wenn ihr einen ernsthaften Film sucht. Ich kann sie euch aber empfehlen, wenn ihr gerne mal lachen wollt, wenn ihr was komisches sehen wollt, wer also gerne schlechte Filme schaut wird hier sicher fündig werden. Viel Spaß beim Gucken.

Trashfilme im September

Zartes Fleisch – Die Amourösen der jungen Lady Chatterley: Eine Boutiqueverkäuferin erbt kurz vor ihrer Heirat den Besitz einer Lady Chatterley. Fortan wandelt sie durch ihr Schloß und nützt jede Gelegenheit zu sexuellen Aktivitäten bis hin zu einer Orgie mit dem Gärtner.

Provokation – Erotische Spiele: Der Mann von Vanessa ist vor kurzem gestorben und nun soll der Professor, der Lehrer ist, die Töchter Vivi und Kikio privat unterrichten. Das er zusätzlich der ehemalige Geliebter von Vanessa ist, trifft sich gut, da kann man schnell auf dem Sofa Geschlechtsverkehr betreiben oder gemeinsam in die Sauna und danach ins Bett gehen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Töchter ihre Stiefmutter hassen und auch anders herum. Die Töchter jedenfalls lieben sich. So oft sie können. Um ihre Stiefmutter zu ärgern und ihre Grenzen beim Professor rauszufinden, machen sie den armen Mann an. Als Vanessa dann mal für zwei Tage weg muss, sehen die Töchter ihre Chance gekommen, sich zu rächen. Bis ein Unglück geschieht…

Die Ballade von Lucy Jordan: Lucy Jordan, schön, reich, vernachlässigt und ein bißchen verrückt, gerät durch einen Zufall in eine zwielichtige jugoslawische Bar. In dieser fremden Welt vergißt sie für einige Tage ihre zwei Kinder, ihren Ehemann und ihren lebenslustigen Schwiegervater. Mit wachsendem Vergnügen findet sie Gefallen an den sexuellen Ausschweifungen der Jugoslawen, ihren Raufereien und der Verwandlung eines jugoslawischen Landmädchens in eine aufregende Striptease-Tänzerin. Bald beteiligt sie sich an dem fröhlichen und rauhen Treiben ihrer neuen Freunde. Als Lucy endlich ihren teuren Pelzmantel nimmt, hinterläßt sie einen Toten. Die Ballade der Lucy Jordan wird zur vergnüglichen Morität …

Halloween Massaker: Einst musste Christopher Vale dabei zusehen, wie maskierte Strolche seine Mutter vergewaltigten und ermordeten. Christopher selbst wurde bei dem Vorfall grotesk entstellt und fristet seither ein jammervolles Dasein in der Psychiatrie. Jetzt haben ihn die Pfleger einmal zu viel geärgert, und Christopher bricht aus, um Rache zu nehmen an allen, denen sein Aussehen nicht passt. Und jenen, die Masken tragen. Auf einer zufällig in der Nähe stattfindenden Halloween-Party einer Teenager-Clique wird er in vollem Umfang fündig.

Never play with the Dead: DVD 1 Der Tag der Entlassung aus dem Knast nähert sich. Er hat nur ein Ziel vor Augen; Rache zu üben an jenen, die ihn in den Knast gebracht hatten. Was folgt ist eine Hetzjagd. Weder die Kugeln seiner Gegner, noch geschickte Ablenkungsmanöver können ihn aufhalten… DVD 2 Sie bewegen sich in einer VERBOTENEN ZONE ! Das ist etwas, was sie besser nicht getan hätten. Eine bisher unbekannte Viruserkrankung hat die Menschen erfasst. Es gibt kein Entrinnen… DVD 3 Ein junges Paar filmt sich während des Liebesspieles mit einer Amateurkamera. Als sie am nächsten Morgen ihre Aufnahmen ansehen, erkennen sie zu ihrem Entsetzen, dass andere Personen auf der Aufzeichnung zu sehen sind. Es sieht so aus, als wenn sich an gleicher Stelle und zur gleichen Zeit ein Massaker vollzogen hat…

Modern Warriors: A Tribute To Bruce Lee: Die weltbesten Meister der asiatischen Kampfkunst demonstrieren neue Techniken und erklären die Philosophien, die in der faszinierenden Welt des Martial-Arts-Phänomens enthalten sind. Der Film zeigt eine komplette Übersicht sämtlicher Kampfsportarten. Von den größten Kickboxern über die Ultimate Fighter bis hin zu den populären K-1-Kämpfern. Beobachten Sie die Stars beim Training, begleiten Sie sie zu ihren Kämpfen. Bisher nie veröffentlichtes Filmmaterial und neue Kampftechniken machen diesen Film zu einer einmaligen Dokumentation für jeden Kampfsportfreund.

Der Nevada Mann: Bei einem Postkutschenraub erbeutet Tom Tanner (Forrest Tucker) 250.000 Dollar. Vor seiner Verhaftung kann er die Beute verstecken. United States Marshal Andrew Barclay (Randolph Scott) verhilft ihm zur Flucht. Nach und nach verstehen sich die beiden besser und Barclay hilft ihm auf der Suche nach dem Schatz.

Thomasi Models – Video Dreams: Guido Thomasi ist eine feste Größe in der Akt- und Erotikfotografie. Seine Fotos wurden weltweit veröffentlicht, u.a. in Magazinen wie PENTHOUSE und HUSTLER. Zu sehen sind viele namhafte Stars aus der Erotikszene wie Sybille Rauch, Dru Berymoore, Kelly Trump, Donna Varges, Chantal Chevalier, Bettina Campbell, Vivian Schmitt und Mandy Mystery – um nur einige Models zu nennen, die vor seiner Kamera standen. Lasst euch verzaubern von den THOMASI-Models Biggi Bardot, Paula Rowe, Wendy, Natalie Hot, Mila Elaine u.a.

Britannic – Das Schicksal des Schwesternschiffes der Titanic: Das Lazarettschiff ‚Britannic‘, gebaut als Schwesternschiff der Titanic, liefert 1916 heimlich Waffen nach Ägypten. An Bord sind auch Botschaftergattin Lady Lewis und die Gouvernante Vera Campbell. Die junge Frau arbeitet verdeckt für den ‚Secret Service‘ und soll verhindern, dass Saboteure das Schiff in die Luft jagen. Vera verliebt sich in Schiffskapitän Reynolds, und das sorgt von nun an für einige Turbulenzen. Hinzu kommt, dass plötzlich U-Boote auftauchen und die Britannic beschossen wird.

The Cottage in the Dark Forest: Er lebt mutterselenallein und isoliert. Martin Sanders ist ein Einsiedler wie er im Buche steht. Seine einzige tägliche Unterhaltung zieht er aus den Gesprächen von Fremden, die er heimlich belauscht. Doch eines Tages hört er etwas, was er besser nie gehört hätte: Durch einen technischen Defekt in der Telefonleitung wird er unfreiwillig zum Zeugen von Todesdrohungen eines Serienkillers gegenüber einer Prostituierten. Nur eins ist sicher, der Killer lebt in dem gleichen Mietshaus wie er und er weiß, dass er abgehört wurde. Martin jedoch hat keine Ahnung welcher seiner Nachbarn ein mörderisches Doppelleben führt. Es beginnt ein Katz und Mausspiel, bei dem der Verlierer mit dem Leben zahlen wird.