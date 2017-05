Trashfilme im Mai, die man nicht gesehen haben muss, aber witzig sind

In den letzten Tagen war viel zu tun da liefen immer ein paar Trashfilme nebenbei, die schaue ich ja, das wisst ihr auch, ab und an sehr gerne, auch wenn diese meistens so gar nicht sehenswert sind. Sie bieten eben oft auch einen gewissen Humor, eine unfreiwillige Komik und genau das finde ich witzig, so schaue ich mir immer mal wieder welche an und in den letzten Tagen sind diese Filme dazu gekommen, die ich euch so gar nicht empfehlen kann, wenn ihr einen ernsthaften Film sucht. Ich kann sie euch aber empfehlen, wenn ihr gerne mal lachen wollt, wenn ihr was komisches sehen wollt, wer also gerne schlechte Filme schaut wird hier sicher fündig werden. Viel Spaß beim Gucken.

Sharktopus vs Whalewolf – uncut Edition: Kein guter Tag für den immer etwas angetrunkenen Kapitän Ray Brady (Casper Van Dien). Nach langer Zeit hat er mal wieder einen Job und kann sein Schiff für eine Seebestattung vermieten. Doch bevor der Leichnam bestattet werden kann, greift ein Hai-Ungeheuer mit Oktopus-Armen nach dem Toten und verschlingt ihn samt einem Teil der entsetzten Trauergemeinde. Ray erhält darauf hin von einem Voodoo-Priester den Auftrag, das Ungeheuer zur Strecke zu bringen. Unterdessen versucht die deutschstämmige Wissenschaftlerin Dr. Elsa Reinhart (Catherine Oxenberg), den angeschlagenen Baseball-Spieler Felix Rosa (Mario Arturo Hernádez) wieder in Form zu bringen, indem sie seine DNA mit der eines Wales und eines Wolfs kombiniert. Wie sich herausstellt ein schwerwiegender Fehler, denn Rosa mutiert alsbald zum WHALEWOLF! Es dauert nicht lange und die beiden Monster treffen zu einem ultimativen Kampf aufeinander…

Land of Smiles – Reise ohne Wiederkehr: Nachdem Sie verstörende Nachrichten von ihrer besten Freundin Penny (Krista Donargo) erhalten hat, die eigentlich nur an den wunderschönen Stränden Thailands Urlaub machen wollte, macht sich Abby (Alexandra Turshen) selbst in Thailand auf die Suche nach der spurlos Verschwundenen. Nachdem sie bei ihren Nachforschungen ein paar andere amerikanische Touristen kennengelernt hat, geraten sie jedoch alsbald selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Ein soziopathischer Filmemacher mit einer Clownsmaske hat es auf Abby und ihre Freunde abgesehen und verstrickt sie mit fiesen Videobotschaften in ein morbides Spiel. Sie müssen alle Anweisungen befolgen, wenn sie Penny jemals lebend wiedersehen wollen…

Videogame Earth Force – The Controller: „The Controller“ erzählt die Geschichte von William Fence, CEO und Gründer der Ciromsoft. Seine Firma dominiert seit Jahren die weltweite Computerindustrie. Sein Leben ist für ihn langweilig geworden. Ich gewinne einfach immer , beklagt er. Die Entführung seiner Ehefrau verändert alles. Nun muss er ein Online Videogame Namens Liberation Force Earth spielen, ein Spiel, das seine Company geschaffen hat und das er innerhalb von 8 Stunden gewinnen muss, wenn er seine Frau jemals lebend wiedersehen möchte. Unglücklicherweise hat William noch nie ein Videogame gespielt. Deshalb entschließt er sich ein kleines Team professioneller Spieler, die Armchair Combat Professionals aus der ganzen Welt mit dieser Aufgabe zu betrauen. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit, in dem der zusammengewürfelte Haufen unterschiedlicher Charaktere sich in einer virtuellen Welt gegen monströse Aliens und durch gefährliche Kämpfe gegen einen unbekannten Gegner behaupten muss.

Vortex – Beasts from Beyond: Irgendwo im Ödland des Nahen Osten geht ein kompletter Konvoi der U.S. Army verloren. Ein letzter Funkspruch jedoch löst allgemeines Entsetzen unter den Verantwortlichen aus, denn der Konvoi soll von „gigantischen Wesen aus einer anderen Dimension“ angegriffen worden sein. Die Rede ist von aggressiven Mega-Skorpionen, gigantischen Spinnen und übergroßen Schlangen. Danach geht der Kontakt zum Konvoi komplett verloren. Um das Rätsel um diesen letzten Funkspruch aufzuklären, wird kurzerhand ein Special Ops Seal Team zusammengestellt und zu einer „Search and Rescue“- Mission in den Nahen Osten entsandt. Angeführt vom erfahrenen Lieutenant Steven Raiger, Commander Catherine Deckert und dem zögerlichen Experten Dr. William Marx, entdeckt das Team schnell den Ursprung der außerirdischen Invasion: Ein gigantischen Dimensionsloch, einem so genannten VORTEX! Das Team muss nun versuchen, es so schnell wie möglich wieder zu schließen und den Heerscharen von Absurditäten Herr zu werden. Somit steht im Nahen Osten nicht weniger als das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel.

Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit: 2307: Die Erde ist zu einem Eisplaneten geworden und ein von Menschenhand kreierter Virus hat 75 Prozent der Menschheit vernichtet. Die Überlebenden vegetieren unter der Erde dahin, da sie die Temperaturen an der Oberfläche nicht lange aushalten könnten. Dort regieren nun Humanoiden, die von den Menschen gesteuert werden. Eines Tages bricht der Humanoid AHS aus, um eine Revolte gegen die Menschen zu starten. Ein General sendet eine Spezialtruppe aus, um ihn zu erledigen.

Master of Heroes: Gangsterboss Carmine Longo (Mike Lane) wird aus dem Gefängnis entlassen. Er hat nur ein Ziel: Die noch lebenden Mitglieder der aufgelösten Geheimorganisation ZEBRA FORCE zu töten. Fred Barnes (James Mitchum), der ehemalige Kopf der ZEBRA FORCE, wird nun unfreiwillig Zeuge des feigen Mordes an einem seiner Freunde. Er schwört Vergeltung. Die ZEBRA FORCE wird wieder aktiviert. Aus den verbleibenden Männern formt Barnes nun eine erbarmungslose Söldnertruppe, die Longo und seine Schergen jagt. Es kommt zu einer blutigen Entscheidungsschlacht …

Live Feed: Live Feed – ein absolutes Blutbad. Fünf junge Kanadier verbringen ihren Urlaub im fernen Asien. Sie beginnen ihren Aufenthalt mit einer Shopping-Tour. So kommen sie auch auf einen traditionellen Nachtmarkt. Dort wird in einem Metzgerladen ein lebender Hund vor ihren Augen geschlachtet. Geschockt verlassen sie diesen Ort. Doch dies ist erst der Auftakt zu einer blutigen Nacht der Schlächter. Zum Zeitvertreib besuchen sie ein Theater – doch es ist ein Theater des Grauens. Das Böse findet hier seinen Ursprung. Der Kampf ums nackte Überleben beginnt.

Blutige Rache: Film 1- Es ist eine Welt voller Gewalt und tiefer menschlicher Abgründe. Oft ist RACHE das beherrschende Element.-Film 2 Es gibt viele scheinbar unlösbare Geheimnisse. Alles ist eine Frage der SICHERHEIT. Wenn hochprofessionelle Berufskiller auf den Plan treten wird es sehr gefährlich…-Film 3- Niemand weiß was hier geschieht. Die Gefahr ist nicht zu erkennen. Erst als es fast zu spät ist, wird klar worum es wirklich geht…?-Film 4 ER ist der CHEF. Es ist ein beinahe tödlciher Fall. Niemand kann sagen was geschehen wird…

The Last Shot – Entscheidung in Brooklyn: Mike Manadaro ist ein junger begabter Fotograf, der in ärmlichen Verhältnissen mitten im Sündenbabel Brooklyn aufwächst und sich mit kleinen kriminellen Gelegenheitsjobs sein Taschengeld verdient. Als ihm ein Professor der Universität sein künstlerisches Talent in der Fotografie bestätigt, muss Mike eine schwere Entscheidung treffen. Da sein Vater ihm die Aufnahme eines Kredits verbietet, bleibt ihm nur eine Möglichkeit rasch an Geld zu kommen: Er muss lukrativere, aber auch gefährlichere Jobs für die Unterweltbosse von Brooklyn erledigen.