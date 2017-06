Trashfilme im Juni, die man nicht gesehen haben muss, aber witzig sind

In den letzten Tagen war viel zu tun da liefen immer ein paar Trashfilme nebenbei, die schaue ich ja, das wisst ihr auch, ab und an sehr gerne, auch wenn diese meistens so gar nicht sehenswert sind. Sie bieten eben oft auch einen gewissen Humor, eine unfreiwillige Komik und genau das finde ich witzig, so schaue ich mir immer mal wieder welche an und in den letzten Tagen sind diese Filme dazu gekommen, die ich euch so gar nicht empfehlen kann, wenn ihr einen ernsthaften Film sucht. Ich kann sie euch aber empfehlen, wenn ihr gerne mal lachen wollt, wenn ihr was komisches sehen wollt, wer also gerne schlechte Filme schaut wird hier sicher fündig werden. Viel Spaß beim Gucken.

Airplane Apocalypse New York: Hätten die bis dahin undenkbaren Ereignisse des 11. September verhindert werden können? Hat die Regierung Warnsignale ignoriert, dass ein Angriff auf Amerika bevorstand? Diese Fragen stehen im Zentrum dieses fesselnden Doku-Thriller-Dramas inspiriert vom offiziellen Bericht der 11. September-Kommission über die Terroranschläge auf New York und deren unermesslichen Einfluss auf die Welt.