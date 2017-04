Trashfilme im April, die man nicht gesehen haben muss, aber witzig sind

Die Patin von New York: Zwei verfeindete Familien – Eine große Liebe Samantha (Sasha Knopf) und Alex (Michael Wehrhahn) lernen sich im angesagten Nachtclub Domain kennen und verlieben sich. Doch ein unausweichlicher Konflikt ist vorprogrammiert: Samanthas Mutter ist eine gefürchtete Drogenbaronin und der Vater von Alex ist der Chef der lokalen Polizei. Die beiden haben mehr als nur eine Hürde zu überwinden, damit ihre Liebe eine Chance hat.

Seattle Superstorm: Ein unbekanntes Flugobjekt wird über dem Pazifik abgeschossen. Als ein Team losgeschickt wird, um es zu bergen, taucht aus dem Nichts eine mysteriöse schwarze Wolke auf, die schnell zu einem Unwetter heranwächst. Major Emma Peterson wird mit der Aufgabe betraut, für die Sicherheit der Stadt Seattle zu sorgen, während sich ihr Verlobter Tom Reynolds um ihre beiden Kinder kümmern soll. Er schickt die Teenager nach Hause und ahnt nicht, dass er sie dabei direkt in die Gefahr laufen lässt. Denn der Sturm, der nun losbricht, muss mit allen Mitteln gestoppt werden, bevor der ganze Planet zerstört wird.

Killer by Nature – Entlasse Deinen inneren Killer: „Atemloser Thriller mit Ron Perlman (Hellboy) als Doktor Julien, der seinen Patienten Owen Whitmore (Zachary Ray Sherman), der unter schweren Depressionen und Schlafstörungen leidet, dazu bringt, ihm die brutalen Details seiner Albträume zu beschreiben: Grauenhafte Morde! Die Albträume des Jungen gehen soweit, dass er zum Schlafwandler wird. Als die Hinrichtung seines Vaters (Armand Assante / Judge Dredd) – ein verurteilter Serienkiller – immer näher rückt und Owens Albträume immer schlimmer werden, wird eine junge Frau ermordet aufgefunden, genauso getötet, wie Owen es seinem Doktor aus seinen Träumen heraus beschrieb. Die Situation ist brandgefährlich, und es stellt sich die Frage, ob es wirklich nur Albträume sind oder ob ein noch gefährlicherer Copycat-Killer sein Unwesen treibt. „

Alien Dawn: 2012 – Der erste Tag des Endes der Menschheit hat begonnen. Gigantische außerirdische Roboter übernehmen die Kontrolle auf der Erde. Sie versklaven die Menschen und töten wahllos, jeden der sich ihnen widersetzt. Nur ein kleine Gruppe zu allem entschlossener Menschen gibt den Widerstand nicht auf. Mit Guerillataktik greifen sie immer wieder die Invasoren an. Sie sind die letzte Bastion vor der endgültigen Vernichtung.

The Killing Machine – Re-Generator: Das Militär hat die perfekte Waffe geschaffen. Eine fast unverwundbare Menschmaschine, die eingesetzt hinter feindlichen Linien in der Lage ist, den Gegner im Alleingang auszuschalten. Diese Mischung aus Mensch und fortschrittlichster Maschinen- und Computertechnik hat einen Mikrochip im Gehirn, der andauernd die Selbstheilungsprozesse des Körpers stimuliert, so dass die Bestie (Olivier Gruner) nicht nur übernatürlich stark ist, sondern eben auch so gut wie unverwundbar. Das größte Problem ist jedoch die immense, kaum steuerbare Aggressivität, mit der die Bestie im Einsatz tötet. Deshalb haben zwei Sicherheitsbeamte, die „DIE BESTIE“ mit dem Flugzeug in ein staatliches Hochsicherheitslabor überführen sollen, beschlossen, das Wesen kaltzustellen. Doch beim Versuch den Übermenschen zu töten geht etwas schief. Nicht nur die Bestie wird getroffen, sondern auch der Pilot des Flugzeugs. Den Absturz der Regierungsmachine überlebt niemand, außer der Bestie und diese ist nun im Superkillermodus …

The Occultist: Eine Gruppe Medizinstudenten, die sich auf ihre Abschlussprüfung vorbereiten will, wird zum Spielball einer blutrünstigen satanischen Sekte, deren Oberhaupt ihr eigener Professor ist. Zwei von ihnen muss es gelingen, die Gruppe zu retten.

The Amityville Haunting: Trotz der grausamen Vorgeschichte des Hauses, bezieht Familie Benson das berüchtigte „Amityville“-Spukhaus, indem Jahrzehte zuvor ein blutiges Familienmassaker stattfand. – Nach anfänglichen unerklärbaren Phänomenen freundet sich die 6-jährige Tochter Melanie mit einem imaginären Freund namens „John“ an, der ihr erzählt, dass er seit sehr langer Zeit in dem alten unheimlichen Haus leben würde. Doch niemand will dem kleinen Mädchen so recht glauben schenken. Als der Vater, nach diversen seltsamen Vorfällen besorgt um das Wohl seiner Kinder ist, lässt er überall im Haus Überwachungskameras installieren und muss aufgrund der Videoaufzeichnungen erschreckt feststellen, dass an den alten Spukgeschichten über das alte Gemäuer wesentlich mehr dran ist, als irgendjemand erahnen konnte… Bald geht es nur noch ums nackte Überleben.

In den letzten Tagen bin ich ja, wie sicher der ein oder andere von euch weiß, umgezogen. Die Vorbereitungen waren anstrengend, Kisten packen, sortieren, alte Sachen wegwerfen oder verkaufen und und und. In der Zeit und in der Zeit, wo ich hier alles wieder einsortiert habe, liefen immer ein paar Trashfilme nebenbei, die schaue ich ja, das wisst ihr auch, ab und an sehr gerne, auch wenn diese meistens so gar nicht sehenswert sind. Sie bieten eben oft auch einen gewissen Humor, eine unfreiwillige Komik und genau das finde ich witzig, so schaue ich mir immer mal wieder welche an und in den letzten Tagen sind diese Filme dazu gekommen, die ich euch so gar nicht empfehlen kann, wenn ihr einen ernsthaften Film sucht. Ich kann sie euch aber empfehlen, wenn ihr gerne mal lachen wollt, wenn ihr was komisches sehen wollt, wer also gerne schlechte Filme schaut wird hier sicher fündig werden. Viel Spaß beim Gucken.