Train Sim World ist ein Simulator von Flashpoint AG vom 24. Juli 2018.

Train Sim World: Übernimm die Kontrolle über gewaltige Züge, die mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Welt reisen! In Train Sim World® bist Du der Lokführer von Hochgeschwindigkeitszügen, Güterzügen und Intercity-Lokomotiven und es stehen Dir zahlreiche Aufgaben auf der ganzen Welt zur Verfügung. Erlebe Deine Rail-Fan-Träume und erkunde detailreiche und eindrucksvolle Umgebungen, finde die beste Perspektive, um einmalige Aufnahmen zu machen. Train Sim World® ist reich an Details und Authentizität, jede Steuerung wurde mithilfe der Unreal Engine 4®-Technologie in Kombination mit der von Dovetail entwickelten SimuGraph®-Fahrdynamik-Engine nachgebildet. Spür den Nervenkitzel, wenn Du in die Fahrerkabine steigst und die Kontrolle über die Giganten übernimmst, die tagtäglich Tausende Tonnen an Fahrgästen und Fracht von Stadt zu Stadt befördern! Hast Du das Zeug dazu ein Lokführer zu werden?

Ich bin eigentlich nicht so der große Fan von Simulator-Spielen, die meistens sind auch sehr schlecht gemacht und die, die Spaß machen kann man an einer Hand abzählen. Train Sim World gehört dazu. Es macht richtig Spaß die komplizierte Steuerung zu lernen, man kommt sich da vor als führe man einen echten Zug. Zwar muss man, biss alle Handgriffe sitzen einige Male das Tutorial spielen und einige Spielstunden investieren, aber hat man das gemacht, dann macht es einfach nur Laune. Das schöne ist: Man kann einfach nur mal eine Strecke fahren, also durchaus für zwischendurch geeignet. Dabei funktioniert das nicht nur tadellos, nach meiner Ansicht und Wissen, es sieht auch gar nicht so schlecht aus von der Optik. Ein rundes Gesamtpaket bei dem zwar noch Luft nach oben ist in der Breite sag ich mal, also in den Möglichkeiten mit mehr Strecken etc. aber es schon jetzt mega Spaß macht.

8,0 von 10 Zügen