Tracy Anderson – Bauch Beine Po: Fitness-Ikone Tracy Anderson hat die Körper unzähliger Menschen auf der ganzen Welt verändert. Sie hat die Körper vieler deiner Lieblings-Promis gestylt und jetzt möchte sie mit dir trainieren! Es ist an der Zeit dich von Tracy trainieren zu lassen und die tollen Ergebnisse zu erzielen, die du schon lange verdient hast! In Bauch Beine Po führt dich Tracy durch drei in sich abgeschlossene 20-Minuten-Workouts, welche jeweils ein Warm-up und ein Cool-down beinhalten. Jedes Workout setzt den Schwerpunkt auf eine ganz bestimmte Körperregion, wie deine Bauchmuskeln, deine Hüfte und deine Oberschenkel oder deinen Po. Durch die Trainingseinheiten werden deine Herzfrequenz und deine Fettverbrennung steigen. Alle Workouts können einzeln absolviert oder miteinander kombiniert werden – ganz wie du möchtest! Fang gleich heute an und du wirst den Körper bekommen, den du nie für möglich gehalten hättest!

Ich bin ja ein großer Fan solcher Fitness-DVDs, weil ich weiß das diese hilfreich sind, wenn man sie eben auch vernünftig macht. Ich selbst habe mal mit einer solchen DVD 30 Kilo abgenommen, weil ich ein solches Programm, für den ganzen Körper, jeden Tag gemacht habe über Monate. Man muss eben den eisernen Willen haben und das kontinuierlich machen. Dann hilft sicher auch diese DVD, wenn man gezielt die untere Körperregion trainieren will, was ja bei vielen Frauen auch die Problemzone ist. Das Gute hier ist: Man braucht nichts weiter als diese DVD. Also keine Gewichte, oder andere Utensilien zum trainieren, man trainiert nur mit dem Gewicht seines eigenen Körpers, was in meinen Augen genau das richtig ist, vor allem für die Gelenke. Ausgewogen sind die Übungen auch, selbst für ältere Menschen ist das durchaus geeignet um sich etwas fit zu halten. Ich kann euch da nur viel Spaß beim trainieren wünschen, ich fand es für Anfänger richtig toll. Fortgeschrittene könnten hier schnell an ihre Grenzen kommen vermute ich. Aber probiert es einfach mal selbst aus.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★