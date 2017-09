Tote lügen nicht: Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin ist ein Buch aus dem Ellert & Richter Verlag von 2017.

Tote lügen nicht: Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin: Die Fantasie von Mördern kennt keine Grenzen. Rechtsmediziner wissen: Es gibt bei Verbrechen nichts, was es nicht gibt. Die Experten in Sachen Tod und Misshandlung blicken in die Abgründe der menschlichen Seele, wenn sie in Leichen lesen wie in einem Buch. Ihre Arbeit ist spannender als jeder Krimi, denn sie beschäftigt sich mit realen Geschehnissen die oft genug anmuten, als entstammten sie einem irrealen Schocker.

Die Rechtsmedizin war schon immer spannend für mich, es gibt da ja einige Bücher, die von der Arbeit berichten, die ich auch schon gelesen habe. Aber kaum eines war so spannend wie Tote lügen nicht: Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin. Dies Buch ist schon ebinahe wie ein richtig guter Krimi geschrieben, immer auf der Suche nach dem Beweis, nach dem Mörder, nach der Todesursache etc. Die Arbeit muss unglaublich spannend sein, man merkt der Autorin das an, man merkt ihr ebenfalls an, dass sie für ihren Beruf brennt, wie man so schön sagt und genau deswegen kann ich dieses Buch auch empfehlen, weil das eben ganz wunderbar rüberkommt.

8,0 von 10 Rechtsmedizinern