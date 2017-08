Tortuga von Mr.Hurley & die Pulveraffen ist ein Rockalbum von Vertigo Berlin (Universal Music) aus dem Jahr 2017.

Tortuga von Mr.Hurley & die Pulveraffen: TORTUGA! Das bedeutet salzige Seeluft, scharfe Getränke, bittere Sehnsucht und süße Freiheit. Und wenn Mr. Hurley & Die Pulveraffen auf die Bühne treten, ist damit für jeden Geschmack etwas dabei. Auf ihrem nunmehr vierten Studioalbum TORTUGA! verbinden sie wie noch nie zuvor tanzbare Folk-Kompositionen mit den wortwitzigen, selbstironischen Texten, die ihren „Grog’n’Roll“-Stil seit 2009 ausmachen.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich erst dachte das wäre irgendwas für Kinder, dann war ich mir nicht sicher ob das Comedy sein soll und ernst gemeint ist? Mittlerweile habe ich aber gelesen, dass die Band sich durchaus sehr ernst nimmt, was ich nicht nachvollziehen kann. Piratenmusik, die nicht danach klingt. Ein Sänger der keine besonders prägnante Stimme hat, für mich hört sich das wie eine Parodie an, vielleicht soll es das auch sein, man weiß es eigentlich gar nicht genau, leider hat es mir so gar nicht gefallen, aber ihr wisst ja, das ist nur meine Meinung, ich kann euch raten einfach selbst mal reinzuhören und euch ein eigenes Bild zu machen.

3,5 von 10 ungefährlichen Piraten