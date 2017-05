Torsten Mattuschka: Kultkicker mit Herz und Plauze: Torsten Mattuschka gehört zu den populärsten Fußballern in der Geschichte des 1. FC Union Berlin. Dem torgefährlichen Mittelfeldmann mit dem Hang zum Übergewicht widmeten die Fans als erstem Unioner sogar ein eigenes Lied. Dabei war Mattuschka kein Profi von der Stange. In seiner Heimatstadt Cottbus flog er im Alter von 15 Jahren von der Sportschule. Er wurde Maler und kickte beim siebtklassigen Vorortverein Dissenchen, bevor er es mit Energie Cottbus doch noch bis in die 1. Bundesliga schaffte. Bei Union wagte er 2005 einen Neuanfang in Liga vier und mauserte sich schließlich zum Kapitän, Derbyhelden und Zweitliga-Topscorer.

Der Sportjournalist Matthias Koch verfolgt Mattuschkas Entwicklung seit vielen Jahren. In dieser autorisierten Biografie lässt Koch nicht nur den Spieler ausführlich reden. Auch zahlreiche Mitspieler, Trainer, Freunde und Familienangehörige kommen zu Wort und zeichnen so ein ganz persönliches Porträt dieses außergewöhnlichen Menschen.

In Berlin ist Torsten Mattuschka wohl jedem bekannt. Ich erinnere mich an 2011 als er beim Derby gegen Hertha das entscheidende Tor schoss, natürlich ein Freistoß, das kann er. In diesem Buch lernt man den Kultkicker aus Berlin kennen, ich muss gestehen, dass ich nicht alle seine Stationen bis ins Detail kannte, aber damals bei Union Berlin habe ich ihn schon wahrgenommen, er hat halt nur den wirklich großen Durchbruch nie geschafft. Macht aber nichts, das muss man auch nicht um in gewissen Kreisen einen Kult zu erlangen. Ich kann euch, wenn ihr Fußballbegeistert seid empfehlen einfach mal reinzuschauen, das Buch hat großen Spaß gemacht, mindestens so viel wie seine Tore.