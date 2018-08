Top 10 Reiseführer Island ist ein Buch aus dem Verlag Dorling Kindersley vom 11. Juli 2018.

Letzte Aktualisierung am 14.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Top 10 Reiseführer Island: Land der Wikinger und ihrer Sagen, tosender Wasserfälle und Mondlandschaften, majestätischer Fjorde und Feuer speiender Vulkane, Paradies für Wanderer und Wildvögel – Island lässt sich nicht mit ein paar wenigen Worten beschreiben. Die wilde, einzigartige Landschaft lädt dazu ein, entdeckt zu werden – im Top 10 Island finden Sie alle Informationen, die Sie dafür benötigen.

Highlights: Sie sind nur kurz in Island, wollen aber nichts verpassen? Dann sind Sie in der Rubrik „Islands Highlights“ genau richtig. Hier werden Sie auf direktem Weg zu den zehn wichtigsten Sehenswürdigkeiten geführt, die jeweils auf einer Doppelseite ausführlich vorgestellt werden: von der Blauen Lagune über den Gullfoss bis zum Nationalpark Vatnajökull. Für diejenigen unter Ihnen, die nur für zwei oder sieben Tage in Island sind und die Zeit optimal nutzen wollen, bieten Tagestouren-Vorschläge eine hilfreiche Inspiration für Ihre Reiseplanung. Die Touren sind zudem auf einer übersichtlichen Karte eingezeichnet.

Ihr wisst ja mittlerweile wie gerne ich reise und ich habe es auch schon oft genug an mehreren Stellen erwähnt, dass Island ein Traumziel von mir ist. Das Land ist sooo schön, ich kann es kaum in Worte fassen. Die Insel fasziniert mich schon so viele Jahre und genau so lange träume ich schon davon mir das einmal anzusehen. Nun fiel mir dieser Reiseführer in die Hand und ich wollte einfach mal nachschauen was man dort eigentlich alles genau machen kann und ich bin verblüfft. Da reicht keine Woche aus um sich alles anzusehen, das ist schon ein ziel für einen mehrwöchigen Urlaub und genau das kann ich nun bis ins Detail mit diesem Reiseführer planen, dass ich auch nichts interessantes verpasse.

9,0 von 10 wunderschönen Reisezielen