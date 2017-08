Schon in jungen Jahren interessiert sich Tom Gregory für Musik. Aufgewachsen in einer Kleinstadt an der britischen Küste nahe Blackpool, bieten sich Tom nicht viele Gelegenheiten mit seiner Musik voranzukommen.

Tom Gregory – Run To You (Official Video HD)

Eines Tages jedoch stolpert Tom über eine Werbeanzeige “The Voice UK”. Seine Casting-Show Erfahrung beschreibt Tom jedoch im Nachhinein als ‚schmerzlichteste seines Lebens’. Und so beendet er zunächst einmal die Schule, bevor er sich auf seine Musikkarriere konzentriert. Da ihn das Showgeschäft jedoch nach wie vor interessiert, spricht er für eine TV-Rolle in der BBC Fernsehserie “The A Word” vor und wird in der Rolle des Lukes gecastet. Sein Herz gehört jedoch weiterhin der Musik und so reist er knapp zwei Jahre durch Deutschland und UK, komponiert Songs, schreibt Songtexte und knüpft wichtige Kontakte in die Musikbranche, bis er schließlich mit Kontor Records ein zuhause für seine Debütsingle “Run To You” findet.