Tokyo Decadence – Langfassung Mediabook: Vertrauen ist der Schlüssel zum S&M-Spiel! Die schüchterne Studentin Ai verdient sich ihren Unterhalt als S&M-Callgirl in der luxuriösen, pervertierten Glitzerwelt von Tokyo. Ihre Spezialität ist die Verwirklichung der sadomasochistischen Fantasien ihrer reichen Kunden. Verstört wie verwundert erlebt sie, was die Männer ihr und sich selbst schmerzhaft zufügen. So gerät das Callgirl den Strudel einer unerwiderte romantische Liebe und Sog von Perversionen! Der Erotik-Schocker TOKYO DECADENCE zeigt Ai -wörtlich Liebe- auf einer tabulosen Odyssee durch ein Neonwunderland der geheimen Triebe. Nach einem Roman von Ryu Murakami (AUDITION)! Aufgrund seiner breit ausgespielten pornographischen Sado-Sex-Szenen ist der Film in vielen Ländern verboten. Nun erscheint TOKYO DECADENCE erstmals auf Blu-ray in der Kinofassung und der unzensierten über 20 Minuten längeren Originalfassung! Deluxe-Edition im streng limitierter Leder-Mediabook mit Kinofassung – nur 2.000 Stück! Kauf mich! Jetzt!

Ich kannte Tokyo Decadence schon, ich habe ihn damals gesehen als er neu war, das liegt nun auch schon 10 Jahre zurück. Pünktlich zum Jubiläum bekommt der Film ein Upgrade auf Blu-ray und ein Mediabook, das streng limitiert ist. 2.000 Stück nur und ich habe eines davon. Das Besondere hier ist, dass man einmal die Kinoversion hat und dann eben die ungeschnittene, die rund 23 Minuten länger ist. Ich gehe davon aus, dass die, die hergefunden haben den Film auch kennen, solltest Du ihn nicht kennen: Kauf ihn dir unbedingt, ein toller sowie verstörender Film über die SM Szene, verstörender als es Fifty Shades of Irgendwas je sein könnte. Ich finde dieses Mediabook sehr gelungen, es wird dem Film gerecht, wenn der Film selbst auch kein HD ist, also nicht überarbeitet wurde, was schade ist, das hätte ich mir zusätzlich noch gewünscht, aber hey, schlagt dennoch zu, es lohnt sich sehr, sichert euch eine der 2.000 Exemplare.

